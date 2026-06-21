Блогеры рассказали о необычном океанариуме в Шэньяне

Российские путешественники, авторы блога «Грушины Юра и Юля» посетили океанариум Hailanxing Dreamland в Шэньяне и поделились впечатлениями: главной находкой места стал круговой подводный тоннель – формат, который блогеры встретили впервые.

«Это 360-градусный круговой тоннель около 15 метров. Круглого тоннеля еще ни разу мы не встречали. Периодически прямо в тоннеле проходят шоу с русалками», – рассказали авторы канала. Океанариум оказался лишь частью большого развлекательного комплекса для всей семьи.

На втором этаже расположен сам океанариум и контактный зоопарк – альпак, енотов и капибар разрешают кормить прямо с рук. Третий этаж отведен под детскую зону с батутами, горками и лазалками, а четвертый занимает фудкорт.

Блогеры отметили отсутствие толп и спокойную, уютную атмосферу – несмотря на скромные масштабы, в одном месте удалось совместить морских обитателей, наземных животных, небольшой ботанический сад и аттракционы. Рядом с комплексом находится парк развлечений в стиле Диснейленда, который путешественники рекомендуют посетить туристам.