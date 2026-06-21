Курорты Египта столкнулись с неожиданной проблемой

Курорты Красного моря столкнулись с неожиданной проблемой: аномальная жара, установившаяся в Египте этим летом, буквально парализовала проведение популярных экскурсионных маршрутов вглубь страны. По данным туристической отрасли, количество желающих отправиться из Хургады в Луксор на однодневную поездку сократилось на 50% — путешественники массово отказываются от заявок, не желая проводить долгие часы под палящим солнцем.

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Температура воздуха в южных регионах, включая долину Нила, где расположен знаменитый Луксор, в последние недели стабильно превышает +45°C, а в отдельные дни достигает +48°C. Ситуация усугубляется тем, что действующее расписание автобусных выездов (пять утра) оказывается слишком поздним: основная часть экскурсионной программы — посещение Карнакского храма, Долины царей и колоссов Мемнона — приходится на самые жаркие дневные часы, когда находиться на открытом воздухе становится попросту опасно для здоровья.

В этих условиях представители Союза гидов Египта обратились в Министерство внутренних дел страны с официальным требованием пересмотреть график движения туристического транспорта. Профессиональное сообщество настаивает на переносе времени открытия трассы на три часа ночи — на два часа раньше текущего регламента. Такой шаг, по мнению гидов, позволит группам прибывать в Луксор ещё до рассвета и завершить осмотр ключевых достопримечательностей к тому моменту, когда столбик термометра перевалит за критические отметки. При этом стоимость туров останется неизменной — речь идёт исключительно о корректировке логистики без дополнительной финансовой нагрузки на туристов.

Экстремальные погодные условия уже привели к серьёзным экономическим потерям для организаторов экскурсий. Туроператоры фиксируют не только падение продаж, но и рост числа отказов от уже оплаченных поездок — туристы предпочитают потерять деньги, но не рисковать здоровьем. Ситуация усугубляется тем, что власти Египта на фоне аномальной жары ввели временный запрет на коммерческие полёты воздушных шаров в Луксоре до 31 августа — это был один из самых востребованных аттракционов, позволявший увидеть древние некрополи с высоты. Теперь же единственной альтернативой остаются наземные экскурсии, которые в нынешних температурных условиях превращаются в испытание на выносливость.

Вопрос о переносе времени выезда сейчас находится на рассмотрении в египетском МВД.

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