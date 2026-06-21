Как отели Антальи ломают устоявшиеся правила ради чемпионата мира

Прибрежные отели Турции оказались перед неожиданным вызовом: из-за разницы во времени с США, Канадой и Мексикой, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2026 года, большинство игр будут транслироваться в глубокой ночи и ранние утренние часы по местному времени. Чтобы гости не пропустили ключевые моменты турнира, руководство курортных комплексов в Анталии, Кемере и Белеке приняло решение кардинально пересмотреть график работы основных сервисных зон.

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В первую очередь изменения коснутся баров и ресторанов, которые теперь будут работать без перерывов на сон. Вместо стандартного ночного меню с чаем и легкими сэндвичами постояльцам предложат полноценные шведские столы с горячими закусками, пиццей и другими сытными блюдами, способными утолить голод даже в три часа ночи. Кроме того, администрация отелей планирует задействовать амфитеатры и открытые общественные площадки, установив там огромные экраны для коллективного просмотра футбольных баталий на свежем воздухе.

По сути, турецкие курорты временно превратятся в гигантские фан-зоны, где сон отодвигается на второй план, а главным действом становится происходящее на экранах. Для преданных болельщиков и тех, кто привык следить за всеми перипетиями турнира, такие нововведения станут приятным бонусом, позволяющим совместить пляжный отдых с яркой футбольной атмосферой. Однако у этой медали есть и оборотная сторона: семьи с маленькими детьми и любители размеренного тихого отпуска могут столкнуться с неожиданно шумной «ночной жизнью» прямо на территории отеля.

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