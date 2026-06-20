Стало известно, есть ли массовый спрос на отдых в Эмиратах

Туристы пока не выстраиваются в очереди за турами в Арабские Эмираты.

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«Ажиотажа нет», – говорят турагенты.

Путешественники поясняют:

«Там уже слишком жарко, в конце мая надо было ехать».

Некоторые, правда, утверждают, что +48°С в ОАЭ переносится легче, чем +40°С в Турции. Но большинство считает, что летом отдых в Эмиратах на большого любителя.

«Я даже рекомендовать это направление сейчас не буду. На улице пекло, вода как горячий бульон. У нас были случаи, когда туристы приезжали в Дубай и сразу же улетали обратно», – рассказала TourDom.ru Вера Волегова, директор туркомпании «Креа-Тур» (Пермь).

Однако тормозит спрос не только погода.

«Интерес к направлению подорван. Есть и другие причины: нестабильность, сомнительная безопасность, финансовая составляющая», – отмечает Оксана Антохина, директор турагентства «RTCENTR_Путешествия» (Апатиты).

Вера Волегова обращает внимание еще на один фактор: из ряда регионов на Ближний Восток нет прямых рейсов. А многие туристы не очень любят стыковки, особенно сейчас, когда любой аэропорт могут закрыть на несколько часов. Поэтому выбор направлений для отдыха в «глубинке» определяется возможностями локальных аэропортов.

«Поток в ОАЭ всегда был кратно меньше, чем в ту же Турцию. Поэтому отмену ограничений больше ждали туроператоры, чем туристы», – подводит итог Оксана Антохина.

По мнению турагентов, спрос на Эмираты начнет восстанавливаться ближе к осени. Если, конечно, в регионе сохранится относительно спокойная обстановка.

Ранее TourDom.ru писал, что стоимость размещения в эмиратских отелях сейчас значительно ниже привычного уровня.