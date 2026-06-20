Отдыхать на Мальдивах летом выгоднее, чем в Турции

Мальдивы перестали быть исключительно зимним курортом. В последнее время туристы все чаще рассматривают острова для отдыха в июне – августе, особенно если удается найти выгодные предложения.

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«Лето на Мальдивах уже давно идет с загрузкой как в хороший сезон», – отметили участники экспертного чата «Редколлегия B2B ТурДома».

Туры на Мальдивы: отели предлагают апгрейд

«Два последних года в июле-августе Мальдивы на "все включено" выгоднее Турции однозначно», – говорят турагенты.

И предлагают сравнить, что можно получить за одни и те же деньги в обеих странах. По их мнению, на островах море, песок и алкоголь лучше.

«Еще всего полно, чего нет у турок. И летом за бюджет среднепримиальной Турции турист на Мальдивах получит сверхпремиальный отдых», – рассказала TourDom.ru Ольга Дылейко, руководитель турагентства Ardi Tour (Москва).

Летнее путешествие – это хороший вариант для тех, кто хочет и на Мальдивы, и сэкономить:

«Зимой цена будет в два-три раза выше», – пояснил Иван Бубляев, директор по продажам туроператора OneTouch&Travel.

А сейчас мальдивские отельеры предоставляют туристам из России неплохие скидки и бонусы:

«Выбираешь при бронировании завтрак, обед, ужин – а получаешь all inclusive. А бывает, что на месте заселяют в номер категорией выше, чем оплатили. Проверено и на себе, и на туристах. Мальдивы рулят», – говорит Ольга Дылейко.

На Мальдивы из Москвы

Мы изучили варианты на первую половину июля для двух туристов с размещением в отелях 4–5 звезд и питанием по системе all inclusive. Стоимость недельного отдыха с вылетом из Москвы начинается от 215,5 тыс. руб. и зависит от категории отеля, авиаперелета и условий трансфера.

Так, за указанную сумму можно отдохнуть в Hondaafushi Island Resort 4*, если лететь 1 июля с пересадкой в ОАЭ. Аналогичный тур с прямым рейсом будет будет почти в 2 раза дороже.

7 ночей в Malahini Kuda Bandos Resort 4* с отправлением 10 июля «Аэрофлотом» обойдется от 389,3 тыс. руб. на двоих. В пакет входит проживание в номере категории garden room и трансфер на спидботе. До острова от аэропорта Мале можно добраться примерно за 10 минут. Более бюджетный вариант – тур в тот же период со стыковочным перелетом. Его стоимость начинается от 290 тыс. руб. на двоих. При этом окончательная цена зависит от выбранного тарифа авиакомпании, а трансфер также уже включен в пакет.

Недельный отдых в Cinnamon Velifushi 5* обойдется от 467,3 тыс. руб. с вылетом прямым рейсом 6 июля. В цену включена доставка туристов до курорта. Если выбрать регулярные рейсы с пересадкой, например через Дубай, стоимость аналогичного тура снижается до 315 тыс. Однако трансфер до отеля в этом случае оплачивается отдельно.

Отели на Мальдивах: от чего зависит цена

Большинство российских туристов выбирают качественные отели категории 4–5 звезд с системой «все включено». Стоимость ночи в таких комплексах начинается примерно от 20–35 тыс. руб. и может превышать 200 тыс. руб.

Еще одна важная статья расходов – дорога от международного аэропорта в Мале до отеля. Если курорт расположен далеко, туристам придется лететь на гидросамолете. Цены – от 250 долларов на коротких маршрутах до 900 за перелет в одну сторону.

В некоторых пакетах трансфер уже включен в стоимость, в других оплачивается отдельно. На близлежащие острова из аэропорта гостей обычно доставляют скоростными катерами.

Ранее TourDom.ru писал, что туры в некоторые отели Турции упали в цене ниже 40 тысяч рублей.