Сколько стоят туры в ОАЭ после снятия ограничений

Российские туроператоры возобновили продажи туров в ОАЭ после отмены рекомендаций МИД и Минэкономразвития в отношении поездок в страну. Минимальная стоимость недельных путевок из Москвы сейчас составляет 117 тыс. рублей на двоих. Об этом сообщили ТАСС в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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«Посмотрели текущую минимальную стоимость туров на семь ночей с питанием и билетами с включенным багажом (вылеты 21-30 июня из Москвы). В целом пакетный недельный тур в ОАЭ с питанием "завтраки" сейчас можно приобрести от 117 тыс. рублей на двоих, тур с системой "все включено" — от 136,4 тыс. рублей на двоих», — говорится в сообщении.

Например, туры на семь ночей в Дубай с вылетом из Москвы в конце июня сейчас можно приобрести от 124 тыс. рублей на двоих (отели на третьей линии с завтраками, перелет с багажом). Цена недели в трех- или четырехзвездочном отеле со "все включено" начинается от 158 тыс. рублей, в пятизвездочном — от 227 тыс. рублей. В Абу-Даби текущие цены на туры в отели три-четыре звезды с завтраками начинаются от 133,7 тыс. рублей на двоих за семь ночей. Турпакеты на неделю в пятизвездочном отеле "все включено" на первой линии продаются от 200,7 тыс. рублей на двоих.

За счет выгодного курса рубля и довольно бюджетной перевозки по сравнению с прошлыми годами сейчас цены на отдых в ОАЭ находятся на "очень привлекательном уровне", отметил вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

«С одной стороны, они таковы за счет низкого летнего сезона, но играет роль и отсутствие высокой загрузки в отелях. Оценочно, цены на ОАЭ с "все включено", особенно в сегменте "пять звезд", сейчас где-то даже выгоднее, чем в Египте, чего не было очень давно. Но на фоне роста спроса, безусловно, цены начнут корректироваться в сторону увеличения», — объяснил эксперт.

По данным мониторинга Аналитической службы АТОР, менее чем через сутки после отмены рекомендаций МИД и Минэкономразвития в продажу уже выставлены пакетные туры многих туроператоров, формирующих туры на арабских перевозчиках. Однако пока в системах бронирования еще нет полной картины: нет предложений ряда крупных туроператоров, а в текущих вариантах присутствует не весь ассортимент перевозки от арабских авиакомпаний.