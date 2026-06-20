Туры в отели Турции упали в цене ниже 40 тыс. рублей

На днях мы писали о спецпредложениях туров на Анталийское побережье Турции по ценам от 47,5 тыс. руб. на человека, а сегодня в системах онлайн-бронирования замечены еще более выгодные варианты с вылетами из Москвы 24 июня на шесть ночей.

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Конечно, отдохнуть неделю за сумму менее 40 тыс. руб. получится только в не самых востребованных гостиницах 3*. Например, в 77,8 тыс. руб. – 38,9 тыс. на одного при двухместном размещении в номере economy обойдется турпакет в Eva Beach Hotel 3* (здесь и далее указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 12:30 20 июня. – Ред.). Гостиница расположена в Аланье, в 150 м от моря. Питание «всё включено». 79 тыс. руб. за двоих – 39,5 тыс. с человека нужно заплатить за тур в Parus Hotel Kemer 3* (Кемер), правда, в стоимость входят только завтраки. Лишь немногим выше ценовой планки в 40 тыс. на одного отдых all Inclusive в Marinez Hotel 4*, также расположенном в Кемере: 82,4 тыс. при проживании вдвоем в стандартном номере.

Стоимость туров на «всё включено» в отели 5* с вылетами из российской столицы 24 июня начинается от 98 тыс. руб., в такую сумму обойдется шесть ночей в The Nora Hotels Family Club 5*. Что касается наиболее популярных у туристов комплексов 5* на Анталийском побережье, то в бюджет до 200 тыс. за двоих можно уложиться, например, выбрав Selectum Family Resort Side 5* или Crystal Paraiso Aqua Collection 5*: оба варианта, предлагающих ultra all Inclusive, стоят 194 тыс. руб. За поездку в Granada Luxury Okurcalar 5* нужно заплатить 199,9 тыс.

Во многих премиальных отелях на даты конца июня уже закрыто бронирование наиболее доступных категорий номеров. Зачастую их раскупают еще на этапе ранних продаж, поэтому цены оставшихся вариантов размещения сейчас заметно выше.

Например, туры на шесть ночей с 24 июня в Ethno Hotel Belek 5* стоят от 416 тыс. руб., самое «скромное» доступное для бронирования проживание – deluxe площадью 56 кв м с видом на море. А в Rixos Premium Tekirova The Land Of Legends Free Access 5* в ближайшие даты реально остановиться только в двухсотметровых виллах с тремя спальнями, цены турпакетов – от 1,3 млн руб. Лишь виллы доступны на заезды с 24 июня и в Maxx Royal Belek Golf & Spa 5*, причем, вакантны самые просторные – площадью 1400 кв. м с десятью комнатами: этот вариант для тех, кто готов заплатить за неделю от 10,7 млн руб.