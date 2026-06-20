Туры в ОАЭ вернулись в продажу

Не прошло и суток после того, как Минэкономразвития РФ отменило рекомендации туроператорам и турагентам воздержаться от продажи туров в страны Персидского залива, как агрегаторы показывают десятки предложений на ближайшие даты.

«Проблема была не в том, чтобы попасть в Эмираты, а в том, чтобы продать турпакет. Многие туристы покупали билеты отдельно, бронировали отели через маркетплейсы и зарубежные сайты. Некоторые участники рынка, честно говоря, на ограничения Минэкономразвития вообще не обращали внимания, продавая отдельно перелет и наземку. Мы же придерживались рекомендаций и туры не реализовывали. Теперь можем вернуться к нормальной работе», — рассказал TourDom.ru генеральный директор туроператора «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов.

По его словам, главным стимулом для восстановления спроса может послужить то, что стоимость размещения в эмиратских отелях сейчас значительно ниже привычного уровня: «Можно провести три ночи в одном из лучших пляжных отелей Дубая меньше чем за тысячу долларов. В обычное время столько стоит одна. Поэтому по соотношению цены и качества ОАЭ сейчас выглядят даже интереснее Турции: турист получает отели более высокого уровня за меньшие деньги».

«Сегодня Ближний Восток вполне способен конкурировать по стоимости отдыха с традиционными массовыми направлениями, прежде всего с Турцией», — подтверждает руководитель туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Вот несколько примеров. Отдых в Hilton Dubai Jumeirah Beach 5* в Дубае, расположенном в 80 м от моря, предлагается за 143 тыс. руб. на двоих за 6 ночей с вылетом 6 июля. Перелет выполняется чартером flydubai, питание не включено.

За те же 143 тыс. можно отправиться в Sheraton Jumeirah Beach Resort & Towers 5* в районе Дубай Марина. Тур на 6 ночей с 1 июля с завтраками.

У другого туроператора выставлен в продажу Khalidia Palace Rayhaan By Rotana 5* в Абу-Даби — 136 тыс. руб. на двоих за 6 ночей с 1 июля. Одним из самых доступных вариантов стал Ajman Saray A Luxury Collection Resort 5* в Аджмане — от 120 тыс. руб. на двоих за 6 ночей с вылетом 7 июля.

По словам экспертов, летние Эмираты давно перестали быть исключительно пляжным направлением. Туристов привлекают тематические парки, музеи, торговые центры и другие развлечения, многие из которых находятся в помещениях с кондиционерами. Кроме того, страна остается популярным местом для стоповера по пути на Мальдивы, в страны Азии и Африки.

Добавим, что отмена ограничений позволит туроператорам активнее использовать ранее зарезервированные номера в ближневосточных отелях и восстановить продажи на направлении. При этом основные надежды рынок связывает уже с осенне-зимним сезоном. Как отметил Арутюнов, многие туристы, отложившие поездки в страны Персидского залива весной и в начале лета, уже интересуются турами на ноябрьские праздники и Новый год.