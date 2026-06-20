Почему россиянам хотят аннулировать уже выданный шенген

В Евросоюзе обсуждают визовые ограничения для россиян. На этот раз волнуются те, у кого шенген уже стоит в паспорте.

В СМИ появились сообщения, что в ЕС могут пересмотреть ранее выданные гражданам РФ визы и виды на жительство.

Получение шенгенской визы для россиянина выглядит, как лотерея. Сначала люди ловят слоты на подачу визы, собирают пакет документов — справки, выписки, бронь, страховку, доказательства работы, денег и намерения вернуться. Потом месяцами ждут решения. Но даже если визу выдали, это не гарантия, что человек попадет в Европу.

На днях появилась информация, что в ЕС якобы обсуждают возможность проверки ранее выданных россиянам шенгенских виз и ВНЖ. По предварительным данным, речь может идти о гражданах, которые работали в организациях, связанных с оборонно-промышленным комплексом, санкционными компаниями, или организациями, которые европейские власти считают подозрительными.

По сути, рискуют все. У туристов уже накопился опыт отказов с формулировками про «угрозу общественному порядку, внутренней безопасности или международным отношениям». Такие решения часто приходят без подробного объяснения. Заявителю остается гадать: причина отказа в работе, фамилии, месте рождения, публикации в интернете или просто в общем политическом фоне.

Выданная шенгенская виза тоже больше не гарантирует въезд в Европу. Туриста может остановить пограничник на паспортном контроле и поинтересоваться: куда едете, зачем, на сколько дней, где будете жить, есть ли деньги, обратный билет, страховка. Если у пограничных служб будет сигнал, что человек якобы может представлять риск для безопасности, туриста могут не пустить даже с действующей визой.

Отдельный вопрос — трудовая книжка. При подаче на визу некоторые страны стали запрашивать документы о работе, распечатанные с Госуслуг. Все мы в курсе, что трудовая книжка не всегда отражает то, чем человек занимается на самом деле. Кто-то числился в одной компании, а работает на другую. Кто-то давно уволился. И в итоге, под фильтр может попасть средний класс: менеджеры, журналисты, сотрудники банков, преподаватели, специалисты из крупных российских компаний.

Миграционный юрист Николай Тулунов объяснил, в каких случаях могут аннулировать уже выданную визу.

— Шенгенскую визу действительно могут аннулировать или отозвать, если выяснится, что человек не соответствовал условиям её выдачи или перестал им соответствовать, — говорит эксперт. — Например, если после того, как выдали визы, вдруг обнаружатся ложные сведения, поддельные документы, запрет на въезд, внесение в специальные базы или основания, связанные с безопасностью. Но это должно быть оформлено как конкретное решение по конкретному человеку, а не просто как эмоциональная мера против гражданства.

По словам юриста, ВНЖ — более сложная история.

— Вид на жительство обычно регулируется национальным законодательством конкретной страны. Его тоже можно не продлить или аннулировать по основаниям безопасности, но там выше уровень правовой защиты, больше возможностей для обжалования. Массово взять и одним решением аннулировать все ВНЖ россиян сложно. А вот точечные проверки вполне возможны.

Эксперт добавляет, что у россиян с действующими визами тоже есть риск.

— Сейчас вопрос в том, не появилось ли после выдачи визы новое основание для отказа во въезде. Участились случаи, когда человек получал паспорт с визой, а через пару дней ему поступал звонок из консульства: ваша виза аннулирована. Если пропустил звонок, то узнаешь об этом при переходе границы. Человека остановят на границе, попросят дополнительные документы, спросят о цели поездки, месте работы. Если у страны есть сомнения по безопасности, его могут развернуть.

При этом юрист не считает, что ЕС одномоментно аннулирует все действующие шенгенские визы россиян.