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Большинство жалоб туристов на таксистов в Стамбуле связано с оплатой проезда

TourDom

Иностранные туристы, в том числе россияне, регулярно жалуются на работу такси в Стамбуле, и большинство обращений связано с оплатой проезда, сообщил РИА «Новости» член управляющего совета Стамбульской палаты таксистов Гюнгер Петек.

С чем связано большинство жалоб туристов на таксистов в Стамбуле
© Unsplash

Клиенты,.как правило, жалуются на водителей, которые отказываются брать клиентов, предпочитая более выгодные маршруты, либо требуют за поездку сумму выше установленной тарифом. 

Очередной резонансный случай произошел в начале июня. Тогда водитель такси списал с банковской карты иностранного блогера сумму, в 20 раз превышающую стоимость поездки, – более 160 долларов. После разбирательства Стамбульская палата таксистов отозвала у него лицензию, а самого мужчину арестовали.

По словам Петека, палата запустила в WhatsApp специальную «желтую линию», через которую пассажиры могут сообщать о забытых вещах, конфликтах с водителями и других нарушениях. Туристы могут направить претензии по номеру +90 547 264 34 34.

Ранее заместитель мэра Стамбула Бугра Гекче говорил, что ситуация с количеством такси в мегаполисе считается одной из самых сложных в мире. По его данным, на одного водителя в городе приходится около 867 человек. Для сравнения, в Лиссабоне одно такси обслуживает примерно 160 жителей, а в Лондоне – около 650. В 2024 году городские власти впервые за длительное время увеличили число машин, переоборудовав маршрутные микроавтобусы вместимостью до восьми пассажиров.

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