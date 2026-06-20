С чем связано большинство жалоб туристов на таксистов в Стамбуле

Иностранные туристы, в том числе россияне, регулярно жалуются на работу такси в Стамбуле, и большинство обращений связано с оплатой проезда, сообщил РИА «Новости» член управляющего совета Стамбульской палаты таксистов Гюнгер Петек.

Клиенты,.как правило, жалуются на водителей, которые отказываются брать клиентов, предпочитая более выгодные маршруты, либо требуют за поездку сумму выше установленной тарифом.

Очередной резонансный случай произошел в начале июня. Тогда водитель такси списал с банковской карты иностранного блогера сумму, в 20 раз превышающую стоимость поездки, – более 160 долларов. После разбирательства Стамбульская палата таксистов отозвала у него лицензию, а самого мужчину арестовали.

По словам Петека, палата запустила в WhatsApp специальную «желтую линию», через которую пассажиры могут сообщать о забытых вещах, конфликтах с водителями и других нарушениях. Туристы могут направить претензии по номеру +90 547 264 34 34.

Ранее заместитель мэра Стамбула Бугра Гекче говорил, что ситуация с количеством такси в мегаполисе считается одной из самых сложных в мире. По его данным, на одного водителя в городе приходится около 867 человек. Для сравнения, в Лиссабоне одно такси обслуживает примерно 160 жителей, а в Лондоне – около 650. В 2024 году городские власти впервые за длительное время увеличили число машин, переоборудовав маршрутные микроавтобусы вместимостью до восьми пассажиров.

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