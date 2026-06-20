Таиланд внедряет новое приложение: как оно ускорит въезд туристов

Королевство Таиланд приступило к пилотному тестированию мобильного сервиса Thailand Immigration Management (сокращенно – THIM), который призван модернизировать процедуру пересечения границы для иностранных гостей. На данном этапе нововведение носит экспериментальный характер, и путешественникам не стоит беспокоиться о срочной смене привычного алгоритма действий. Действующий порядок въезда сохраняется: по-прежнему требуется оформление цифровой карты прибытия TDAC, которую необходимо заполнить минимум за трое суток до прибытия. Приложение же пока функционирует как альтернативный канал, позволяя туристам самостоятельно выбирать между новым мобильным интерфейсом и стандартным веб-порталом.

Как подчеркнули представители профильного ведомства, главная цель разработки – интеграция всех цифровых инструментов для иностранцев в единую экосистему. По их словам, THIM создан для облегчения регистрации прибывающих и в перспективе станет универсальной платформой, объединяющей различные государственные электронные услуги, передает Турпром.

С технической стороны разработчики обещают предельную простоту: заполнение анкеты в приложении займет не более трех минут, а встроенная функция сканирования паспорта автоматически считывает реквизиты документа. Кроме того, сервис поддерживает коллективные заявки – до десяти человек одновременно, что оценят семьи и небольшие группы.

Власти не ограничиваются только пограничными формальностями. В ближайшей перспективе функционал THIM значительно расширят: через приложение можно будет направлять электронные обращения, записываться в официальные инстанции и оформлять различные запросы дистанционно, без личного визита в учреждения. На данный момент эти возможности находятся в стадии активной доработки.

Уже сейчас утилита доступна для бесплатной загрузки в магазинах приложений iOS и Android. Путешественникам, планирующим визит в ближайшие месяцы, эксперты советуют отслеживать официальные анонсы: к августу 2026 года, когда ожидается полноценный запуск системы, использование THIM может стать обязательным или как минимум существенно сократить время ожидания в аэропорту.

Дополнительное напоминание для туристов, направляющихся в Юго-Восточную Азию: всегда сверяйте визовые нормы и требования к регистрации за несколько дней до вылета. Даже незначительные ошибки в цифровых формах нередко оборачиваются задержками на паспортном контроле, поэтому скрупулезная проверка введенных данных остается залогом комфортного въезда.

Напомним, ранее эксперт рассказал, что Владивосток и КНДР могут в будущем вытеснить популярные курорты.