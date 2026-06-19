В Хургаду и обратно предлагают слетать за 25 тысяч

Нашли недорогие перелеты в Египет. На билетном агрегаторе есть интересные предложения на июнь-август, как в один конец, так и туда-обратно.

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Так, из Москвы в Хургаду 26 июня можно улететь с авиакомпанией Nesma Airlines за 10,2 тыс. руб. (багаж включен) – перевозчик сделал скидку почти в 2 раза.

Чтобы вернуться через неделю, 3 июля, надо отдать уже от 26,3 тыс. И все равно 36,5 тыс. руб. за билеты туда и обратно, если покупать их раздельно, выходят дешевле, чем одним бронированием: на эти даты round trip начинается от 54 тыс. руб.

Из Сочи слетать в Хургаду на неделю можно за 25 тыс. той же Nesma Airlines. На перелеты 14 - 21 июля дисконт 65%.

В Шарм-эль-Шейх из курортного города есть билеты туда-обратно за 35 тыс. руб. 23-30 августа у египетского лоукостера AlMasria Universal Airlines.

А из Москвы можно улететь 3 июля за 13,5 тыс. на чартере Red Sea Airlines. Правда, обратный билет через неделю, 11 июля, будет стоит уже минимум 31,9 тыс. В оба конца выходит за 45 тыс. Round trip из столицы России в Шарм-эль-Шейх у того же перевозчика и у Nesma Airlines можно приобрести за 49 тыс.

Ранее TourDom.ru писал, что билеты в Стамбул за 7,5-10 тыс. руб. на вторую половину июня были из Владикавказа и Краснодара.