ЕС добавит прав пассажирам авиарейсов

В странах Евросоюза готовятся к масштабной реформе правил авиаперевозок, которая станет крупнейшей за последние два десятилетия. Европарламент согласовал окончательную редакцию документа, а его утверждение ожидается до конца лета. Новые нормы начнут действовать спустя год после принятия.

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Согласно обновленным правилам, размер компенсации за отмененный рейс будет ограничен суммой, не превышающей четырехкратную стоимость авиабилета. Кроме того, перевозчики и продавцы билетов будут обязаны сразу указывать в рекламе тарифы с учетом провоза ручной клади.

Отдельные гарантии предусмотрены для семей с детьми, беременных женщин и инвалидов. Детям младше 14 лет и сопровождающим их лицам, а также пассажирам с ограниченными возможностями и будущим матерям должны будут предоставлять соседние места без взимания дополнительной платы.

Новые требования закрепляют право получать электронный посадочный талон, при этом авиакомпании не смогут навязывать установку собственных мобильных приложений. Пассажиры, предпочитающие бумажный вариант документа, также сохранят право на посадку, и отказать им только из-за отсутствия электронного варианта перевозчики не смогут.

Еще одно важное изменение касается рейсов round trip. Авиакомпаниям запретят автоматически аннулировать обратный сегмент маршрута в случае, если пассажир не воспользовался перелетом в направлении «туда».

Уточняется и порядок получения компенсаций при задержках рейсов. Если пассажиру полагаются выплаты, перевозчик должен будет не позднее чем через 96 часов после прибытия рейса направить ему электронное уведомление с разъяснением прав и подробной инструкцией по подаче заявления. После получения обращения авиакомпания обязана оперативно подтвердить его прием и в течение 30 дней либо перечислить компенсацию, либо предоставить мотивированный отказ.

Действие регламента ЕС261/2004 распространяется на все рейсы, выполняемые из стран Евросоюза, а также на ряд полетов в государства сообщества, что делает его одним из ключевых документов, регулирующих права пассажиров.