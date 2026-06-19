Туристы потеряли день отдыха в Турции

Более 50 рейсов задерживается на прилет и отправку в аэропорту Сочи: в городе снова ввели ограничения на использование воздушного пространства. Туристы уже потеряли день отдыха в Турции: утренний рейс U6-3505 в Анталью отложили почти на 15 часов – до 23:40. Еще один самолет на этот курорт должен был отправиться в 11:00, но из-за «ковра» пока не взлетел, и его поставили на 13 часов.

Со вчерашнего дня ждут возвращения из Сочи в Уфу пассажиры рейса FV-6605 авиакомпании «Россия», который должен был улететь около полуночи. Задержка пока на 13 часов: новое время отправления было назначено сегодня в 13:00.

Непонятная ситуация у пассажиров рейса N4-483 в Томск от авиакомпании Nordwind: рейс с 23:55 от 18 июня перенесли на 05:25, но на 11 утра он по-прежнему стоит на табло в задержанных – новое время вылета пока не указано.

На 7 часов отложен вылет FV-6201 в Казань.

В чате аэропорта туристы жалуются, что не могут улететь в Москву уже вторые сутки: «Авиакомпания отменила два рейса 17 июня. Меняли билеты на другие даты. Кто обменял на 18-е, не все улетели вчера – Москва не принимала».

Ранее TourDom.ru писал, что «Аэрофлот» и «Победа» предупреждали о задержках и отменах рейсов.