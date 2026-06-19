Приехавшие в Бразилию россиянки стали жертвами мошенников

Беременные россиянки, приехавшие в Бразилию рожать для получения права на гражданство, стали жертвами мошеннической схемы. По их словам, посредники обещали организовать роды под ключ, помочь с получением бразильских документов и обеспечить комфортное пребывание в стране, однако обязательства так и не выполнили, сообщает телеграм-канал Shot.

Мошенники расписывали своим жертвам возможности действующего в стране принципа «права почвы». Согласно местному законодательству, дети, появившиеся на свет на территории государства, автоматически получают бразильское гражданство. После этого родители могут оформить вид на жительство на основании семейных связей и в дальнейшем претендовать на натурализацию.

Как рассказали женщины, с агентами они познакомились через соцсети. Они позиционировали себя как специалистов по переезду в Бразилию и уверяли, что способны в короткие сроки сопровождать процесс получения необходимого статуса для семьи. В пакет входила аренда жилья бизнес-класса, подготовка к появлению ребенка на свет, помощь с бумагами и другие услуги. Полная стоимость программы составляла 733 тыс. руб., при этом авансом требовалось перевести 73 тыс. руб.

По словам клиенток, после прибытия выяснилось, что обещанные условия не соответствуют реальности. Вместо жилья высокого уровня семьям предоставляли квартиры более скромного качества. Затем посредники потребовали дополнительно перечислить еще 659 тыс. руб. Женщины утверждают, что их ставили перед выбором: либо платить, либо остаться без поддержки в незнакомой стране. В результате многие семьи согласились на новые условия и перевели деньги. Однако на этом их расходы не закончились. Врача-акушера некоторым семьям пришлось искать самостоятельно. Сбор и подачу необходимых бумаг они также взяли на себя.

Также их жертвы утверждают, что посредники передавали поддельные декларации и другие документы. Из-за этого у семей возникали сложности при оформлении вида на жительство.

По данным Shot, злоумышленники активно рекламируют свои услуги в социальных сетях. Там они рассказывают о переезде из Москвы в Бразилию и предлагают сопровождение желающим последовать их примеру. Между тем у них уже возникли проблемы с правоохранительными органами обеих стран. В России им вынесен приговор по делу о фиктивной регистрации иностранцев, а в Бразилии возбуждено 14 разбирательств, уголовные дела, за различные правонарушения.