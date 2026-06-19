В АТОР рассказали, что изменится в правилах въезда во Вьетнам с 22 июня

С 22 июня меняются правила въезда во Вьетнам, предупредили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Теперь перед поездкой в страну, но не ранее чем за 72 часа, всем туристам, прилетающим через международные аэропорты, нужно заполнять электронную карту прибытия.

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В АТОР обратили внимание, что заполнить карту нужно на портале Миграционной службы Вьетнама. Она доступна на русском языке. В ней необходимо указать паспортные данные, информацию о визе, период и место пребывания в стране. После внесения этих данных система сгенерирует QR-код, который нужно будет предъявить на погранконтроле.

"Требование распространяется на всех иностранных граждан, включая россиян, въезжающих по безвизовому режиму на срок до 45 дней, а также обладателей электронных виз", - уточнили в АТОР.

Отмечается, что заполнение электронной карты прибытия не требуется от транзитных пассажиров и владельцев дипломатических и служебных паспортов.