Во Вьетнаме снова меняются правила въезда

С 22 июня туристы, прилетающие во Вьетнам, должны будут предъявлять QR-код, подтверждающий регистрацию на иммиграционном портале, во всех аэропортах страны, включая Дананг и Камрань, куда чаще всего прибывают туристы из России, приобретая туры на курорты Нячанга и Муйне (Фантьет).

Для того чтобы получить код, нужно заполнить электронную карту на сайте иммиграционной службы Вьетнама. Интерфейс поддерживает несколько языков, включая русский, так что разобраться будет несложно.

Оформить декларацию необходимо не ранее чем за 72 часа до прилета в страну, и делать это надо будет перед каждым въездом. Процедура бесплатная.

Туристам необходимо внести паспортные данные и фото (можно загрузить скан документа и часть формы заполнится автоматически), указать дату прибытия и вылета из страны, планируемое местопребывание и другую информацию о поездке.

Нет необходимости заполнять форму на каждого члена семьи отдельно – один человек может оформить сразу на всех.

После отправки данных на email придет код подтверждения – его нужно ввести, чтобы завершить оформление и получить QR-код, который и показывают на пограничном контроле во вьетнамском аэропорту.

Напомним, что систему с заполнением электронной карты прибытия начали тестировать в Хошимине еще в апреле. C 1 июня QR-код стал обязательным в аэропорту Фукуока. Но туристы часто сообщают, что предъявлять его не пришлось. Однако это не повод игнорировать предписание властей.