Туристы все чаще приезжают на Хайнань ради наблюдения за запусками ракет

Все больше иностранных туристов приезжают на китайский остров Хайнань специально для наблюдения за запусками ракет с космодрома в городе Вэньчан. Об этом сообщает информационный ресурс "Чжунго синьвэньван".

Только в июне в Вэньчане запланировано шесть запусков. На побережье города в дни стартов собираются не только китайские любители космонавтики, но и туристы из России, Франции, Малайзии и других стран. К примеру, один из гидов, организующий поездки для российских туристов, сообщил, что его компания уже в четвертый раз привозит группы из России на Хайнань для наблюдения за запусками. По его словам, на фоне увеличения количества стартов спрос на такие туры продолжает расти.

Особую привлекательность Вэньчану обеспечивает расположение единственного в Китае прибрежного космодрома на низких широтах. Запуски проходят на фоне морского побережья, пальм и пляжей, что создает уникальные условия для наблюдения. Кроме того, значительная часть обзорных площадок остается бесплатной и доступной для всех желающих.

Один из туристов, как пишет ресурс, отметил, что запуск ракеты над морем произвел на него сильное впечатление. По его словам, сочетание космических технологий и природных пейзажей создает атмосферу, которую трудно встретить в других странах. Российская туристка Татьяна, приехавшая в Вэньчан вместе с семьей, назвала поездку "незабываемым опытом". Она подчеркнула удобство транспортной инфраструктуры, доступность услуг и высокий уровень организации мероприятий.

Рост популярности такого туризма связан и с развитием китайской космической программы. Вэньчанский космодром используется для реализации ключевых национальных проектов, включая лунную программу, строительство орбитальной станции и запуски коммерческих спутников. Регулярные старты ракет семейства "Чанчжэн" ("Великий поход") обеспечивают стабильный поток зрелищных мероприятий для туристов. Как отмечают представители туристической отрасли, сочетание высокой частоты пусков, прозрачного графика, сравнительно невысокой стоимости поездок и безвизовых механизмов между Китаем и рядом государств способствует росту международного интереса к Вэньчану как к новому мировому центру туризма для наблюдения за запусками ракет.

Одновременно власти Вэньчана продолжают развивать инфраструктуру международного космического города. Здесь создаются новые научно-популярные центры, музеи, образовательные площадки и туристические объекты, ориентированные как на китайских, так и на зарубежных посетителей.