Почему россияне выбирают отдых в несезон за рубежом

Более половины (58%) самостоятельных российских путешественников специально планируют отдых вне высокого сезона, рассказали "РГ" в "Купибилет". Чаще всего они это делают, стремясь сэкономить и избежать толп туристов.

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Также причиной такого выбора некоторые респонденты называют невозможность поехать в более популярный период из-за работы. Кто-то едет из-за любви к особой атмосфере: 3% не нравится постоянная жара, а 2% предпочитают экскурсии, походы и развлекательные программы именно в это время года. "При этом 14% опрошенных попадали в несезон случайно, не изучив особенности направления заранее. Лишь 28% россиян ни разу не путешествовали в несезон", - отметили в компании.

Среди тех, кто выбирает путешествия в несезон, около 41% хотя бы раз сталкивались с сезоном затяжных дождей в тропиках, а еще 39% приезжали к слишком холодному морю. Каждый пятый респондент (20%) попадал на период таяния снега в горах или сезон лавин.

Как отметили в "Интуристе", за последние два-три года спрос на летний Таиланд вырос на 178%, Вьетнам показал рост на 97%. По данным "Слетать.ру", направления, которые традиционно считают зимними, летом остаются востребованными у россиян. На Вьетнам приходится 8% летних продаж, на Таиланд - 3,3%, на Мальдивы - 1,7%, на Индонезию - 0,8%.

"Несезонные поездки действительно помогают сэкономить и избежать туристического ажиотажа: иногда разница в стоимости перелета и проживания может достигать 30-50%. Но при выборе таких путешествий важно заранее изучать климатические особенности региона. Например, "сезон дождей" в тропических странах далеко не всегда означает непрерывные ливни: часто осадки идут несколько часов в день, а остальное время сохраняется комфортная погода для отдыха. Если вам комфортен такой вариант поездки - его смело можно рассматривать", - рассказывает пресс-служба "Купибилет".

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) также говорят о другой причине - после пандемии туристы охотнее пробуют новые страны и не ограничиваются одним-двумя привычными направлениями. Еще один фактор - изменение самого подхода к отдыху. В Corona Travel называют это "умным выбором сезона": туристы едут не только за идеальным пляжным днем, но и за экскурсиями, гастрономией, шопингом, SPA, природой и новыми впечатлениями.

"Летом 2026 года Азия - это гарантия того, что за те же деньги, что и за тур в Турцию в отель 3 звезды, турист может получить в Таиланде отель 5 звезд с пустыми пляжами и внимательным персоналом", - добавили в ITM group.

Как отмечают в Российском союзе туриндустрии (РСТ), самым популярным направлением летом остается Турция, в том числе потому, что через нее российские туристы добираются до Черногории, Франции, Молдавии, Италии и других европейских стран. На втором месте - Китай с ростом 117% к прошлому году. ОАЭ, несмотря на непростую обстановку на Ближнем Востоке, сохраняют третью строчку.