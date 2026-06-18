Почему туризм в Грузии и Египте дешевле, чем в России

Укрепление рубля поспособствовало росту внешнего туризма, сказал НСН Алексан Мкртчян.

© РИА Новости

Пятизвездочный отель с завтраком в Сочи стоит 20–22 тысячи рублей в сутки, то в Батуми точной такой же отель стоит 7 тысяч рублей в сутки. Об этом НСН заявил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

Туроператоры фиксируют новую тенденцию летнего сезона из-за проблем с логистикой: многие россияне останутся отдыхать в своих или соседних регионах. Об этом сообщила пресс-служба туроператора «Мультитур». В первую очередь проблемы затронули черноморское побережье: ограничения в аэропорту и массовые отмены рейсов в Сочи, а также топливный кризис в Крыму. По словам Мкртчяна, в своем регионе стабильно отдыхают две трети россиян.

«Уже много лет 65% россиян проводят отпуск в своем регионе. Это печальная цифра, все пытаются сделать из России путешествующую страну, но на самом деле это далеко не так. Точно так же будет и в этом году, если не больше. Вообще сейчас идет тренд на спад турпотока по России. Если в прошлом году мы говорили о приросте на 15%, то в этом году он составит от силы 6%», — сказал Мкртчян.

Вместе с тем, добавил собеседник НСН, укрепление рубля поспособствовало росту внешнего туризма.

«Вместе с тем прирост зарубежных поездок составляет 12%, потому что сильный рубль выталкивает людей отдыхать за рубежом. Если пятизвездочный отель с завтраком в Сочи стоит 20–22 тысячи рублей в сутки, то в Батуми точной такой же отель стоит 7 тысяч рублей в сутки — в три раза дешевле. В Египте пятизвездочный отель по системе "Ультра все включено" стоит 12 тысяч рублей в сутки. В России цены в рублях растут уже третий год подряд, и конца этому не видно. Доллар же, наоборот, дешевеет по отношению к рублю. Естественно, это выталкивает россиян за рубеж», — подчеркнул эксперт.

Мкртчян добавил, что, кроме Крыма и Сочи, уменьшится число отдыхающих в Дагестане, а популярность Анапы, напротив, выросла в полтора раза.

«Кроме Крыма и Сочи, из-за сильного наводнения уменьшится турпоток в Дагестане. Регион недосчитается в этом году примерно 15% отдыхающих. Вместе с тем растет спрос на Анапу — плюс 50%. Ее выбирают вместо Крыма и Сочи», — подытожил он.

Ранее Мкртчян заявил, что о нехватке гостиниц на фоне роста внутреннего турпотока в России говорят последние пять лет, однако в 2026 года проблема стоит менее остро, поскольку с учетом курса рубля зарубежные направления обходятся дешевле. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».