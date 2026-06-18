Отдых в Турции подешевел до 47,5 тыс. рублей

В системах бронирования появились привлекательные цены на отдых в Турции с вылетом из Москвы в ближайшие дни – с 20 по 22 июня. Стоимость туров на двоих с размещением в бюджетных отелях начинается от 95 тыс. руб., то есть от 47,5 тыс. руб. на человека.

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Так, за 95 тыс. можно приобрести тур на 7 дней (6 ночей) в Aroma Butik Hotel 3* в Сиде. Отель расположен на первой линии, в стоимость включены завтраки.

Немного дороже – за 97 тыс. руб. на двоих – предлагается отдых в Sun Fire Beach Hotel 4* в поселке Махмутлар (Аланья). Вылет из Москвы запланирован на 22 июня, продолжительность поездки 8 дней, питание по системе all inclusive.

За размещение в популярных гостиницах категории 4–5* придется заплатить значительно больше. Например, тур на 8 дней в Club Hotel Sera 5* в районе Лара (Анталья) с вылетом 21 июня обойдется в 220 тыс. руб. на двоих.

Недельный отдых в Dobedan Exclusive Hotel & Spa в Белеке стоит от 300 тыс. руб. за двухместное размещение в номере standard land view с питанием «все включено». Аналогичный вариант в Selectum Family Resort на том же курорте предлагается за 325 тыс. руб. (номер garden room), а в Nirvana Dolce Vita 5* – за 340 тыс. (сlub room forest view).

Вместе с тем в ряде востребованных пятизвездочных отелей свободных мест на ближайшие даты уже практически не осталось. По данным сервиса «Турвизор», начиная с 20 июня недоступны Akka Antedon Hotel в Кемере и Cullinan Golf Resort в Белеке. В Sherwood Exclusive Kemer не получится забронировать стандартный номер.

Интересно, что на начало июля цены в некоторых популярных отелях оказываются ниже, чем в конце июня. Так, недельный тур в Selectum Family Resort Belek с вылетом 11 июля можно забронировать за 257 тыс. руб. на двоих вместо 325 тыс. при отправлении в ближайшие даты. Разница составляет около 20%.

Похожая ситуация наблюдается и в Belek Beach Resort 5*. Тур с вылетом 21 июня и размещением в номере comfort standard стоит 300 тыс. руб. на двоих, тогда как аналогичный вариант с отправлением 3 июля доступен за 260 тыс.