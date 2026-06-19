Предпочитающие люксовый туризм россияне полюбили круизы

Россияне, предпочитающие люксовый туризм, полюбили путешествия на круизных лайнерах. Об этом рассказала эксперт сервиса Onlinetours Premium Дарья Вечканова, ее комментарий оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По мнению специалиста, еще несколько лет назад круизный отдых казался соотечественникам чем-то особенным. Теперь же он все чаще обсуждается в числе трендов. Вечканова объяснила, что туристы устали от однотипного пляжного отдыха и хотят за одну поездку увидеть сразу несколько стран. Их также привлекают современные корабли, которые похожи на частные плавучие резиденции с уровнем сервиса 5* Deluxe.

Кроме того, добавила эксперт, на борту работают рестораны от шеф-поваров с мишленовскими звездами, частные спа-комплексы, бассейны с морской водой и прогулочные зоны с живыми растениями.

Самым популярным направлением остается Средиземноморье — на маршруты в этом регионе приходится около 44 процентов спроса. Классические маршруты проходят через Испанию, Италию, Францию, Грецию и Мальту. Особенно востребованы круговые круизы, которые начинаются и заканчиваются в одном порту.

Ранее пассажирка круизного лайнера исчезла на острове в Карибском море. Женщину объявили пропавшей без вести после групповой экскурсии на остров Синт-Мартен.