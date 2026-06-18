Россияне зачастили на отдых в тропики, несмотря на страх

Несмотря на кризис на Ближнем Востоке, через авиационные хабы которого проходит значительная часть маршрутов в Малайзию, турпоток из России продолжает расти. За первые пять месяцев этого года эту тропическую страну посетили 75 733 россиянина — на 6,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом на совместной презентации офиса по туризму Малайзии и туроператора ПАКС рассказал директор московского представительства по туризму Малайзии Зулкифли Бин Мохамед.

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По его словам, нынешний показатель почти на 50% превышает допандемийный уровень. По итогам года власти страны рассчитывают принять 160 тыс. туристов из России против примерно 140 тыс. в прошлом году. Россия занимает 4-е место среди европейских рынков для Малайзии и 22-е место в общем рейтинге въездного туризма. Лидером остается Сингапур.

Как было сказано на мероприятии, гости едут смотреть небоскребы Куала-Лумпура, отдыхать на пляжах Лангкави и Пенанга, а также исследовать заповедные джунгли Борнео, где растут самые высокие в мире тропические деревья.

При этом участники рынка отмечают изменение структуры спроса. По словам руководителя направления Малайзия туроператора Пакс Оксаны Корж, сейчас направление все чаще выбирают состоятельные россияне, предпочитающие дорогое размещение в отелях пять звезд и пять звезд люкс. Она предположила, что в Малайзию едут те, кто не боится возможных форс-мажоров с перелетами и имеет ресурсы, чтобы решать такие вопросы на месте. По словам участников мероприятия, часть туристов уже бронирует поездки на новогодние праздники.

Дополнительным фактором роста стали новые варианты перелетов через Китай. Например, некоторые китайские авиакомпании позволяют добраться до Борнео с одной пересадкой, минуя Куала-Лумпур.

Тем не менее, очевидно, что дальнейший рост турпотока неизбежно упрется в отсутствие прямых рейсов между нашими странами. Отвечая на вопрос журналистов, Зулкифли Бин Мохамед сообщил, что знает о недавнем заявлении топ-менеджера лоукостера AirAsia на ПМЭФ об интересе авиакомпании к российскому рынку, однако подробности ему неизвестны. Напомним, ранее TourDom.ru писал, что AirAsia рассматривает возможность запуска рейсов между Москвой и Куала-Лумпуром.

Попытки наладить прямое авиасообщение предпринимались и раньше. В начале 2010-х маршрут из Москвы в Куала-Лумпур пробовала раскатать Трансаэро, однако программа просуществовала лишь один сезон. В прошлом году уже не раз всплывала информация о планах Red Wings поставить рейсы на Лангкави, но они не были реализованы из-за ограничений, связанных с обеспечением самолетов топливом в условиях санкций.

Эксперты отмечают, что для регулярного авиасообщения важен и встречный пассажиропоток, а он пока остается сравнительно небольшим. По словам Зулкифли Бин Мохамеда, из Малайзии в Россию ежегодно приезжают лишь 3–4 тыс. туристов.