Туроператоры снизили цены на поездки в Китай и Египет

В Свердловской области снизились цены на путешествия в Китай и Египет, тогда как отдых на Черноморском побережье с началом сезона резко подорожал. Об этом сообщает Свердловскстат.

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По итогам мая отдых в Египте подешевел на 7,4% по сравнению с апрелем, поездка в Китай – на 6,8%. В то же время путевка на Черноморское побережье стала дороже на 44% – неудивительно, так как в апреле сезон еще не начался. Почти на 16% подорожали речные круизы по России, на 4,2% – поездки в Белоруссию, на 3,5% – в Закавказье. Около 8% прибавили в цене путешествия по железной дороге.

Что касается отдыха в Екатеринбурге, то на 8,8% подорожали билеты в музеи и на выставки, зато поход в театр обойдется на 5,9% дешевле. Отели снизили цену на 3,5%, немного подешевела и аренда автомобилей.

Кроме того, Свердловскстат отметил снижение цен на овощи: огурцы, помидоры и перец. Впрочем, огурцы до сих пор стоят гораздо дороже, чем год назад: за килограмм на этой неделе просят в среднем 166,5 рублей.

«ФедералПресс» напоминает, что свердловчане в прошлом году стали реже вакцинироваться от гепатита A – это может говорить о снижении интереса к зарубежным путешествиям.