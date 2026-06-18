Туристы снова жалуются на проблемы с оплатой товаров и услуг в Абхазии

Российские туристы, отдыхающие в Абхазии, снова жалуются на проблемы при оплате товаров и услуг. Денежные трудности активно обсуждаются в туристических чатах.

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Так, один из туристов рассказал, что супруга забыла дома карту «Мир», а снять наличные на месте оказалось невозможно. По его словам, пластик Visa в республике не обслуживается, виртуальная карта «Мир» также не помогла, поскольку в банкоматах отсутствует поддержка NFC. В результате отдыхающим пришлось искать людей, готовых принять перевод и выдать наличные.

В обсуждении выяснилось: подобные ситуации не редкость. Некоторые туристы сообщают, что владельцы торговых точек и местные жители охотно помогают с обналичиванием переводов.

«Мы на рынке к продавцам подходили, они с удовольствием меняли на наличные», – написал один из участников чата.

Другие отмечают, что таким способом пользуются регулярно. Однако часть путешественников предупреждает о рисках: банк может расценить подобные операции как подозрительные и временно ограничить доступ к счету.

Некоторые туристы уверяют, что проблема преувеличена. По их словам, в Абхазии широко распространены переводы через Систему быстрых платежей, а карты «Мир» работают во многих местах. Тем не менее даже они признают, что терминалы есть не везде, а возможность оплаты зависит от конкретного магазина или кафе.

Представители турбизнеса подтверждают наличие сложностей. В туроператоре «Атон», который организует автобусные туры в Абхазию, отмечают, что вопросы с оплатой возникают регулярно.

«Главный совет туристам – брать с собой наличные. Карты “Мир” принимаются, но банкоматов в стране немного, и их еще нужно найти. Особенно это актуально для туристов, которые отдыхают не в крупных курортных центрах, а в удаленных отелях и санаториях», – пояснила TourDom.ru представительница компании.

В свою очередь гендиректор компании «ЦОК Наш Юг» Ирина Дуцова напомнила, что еще в прошлом году появилась информация о фактическом переходе банкоматной сети на обслуживание карт «Мир» и сегодня именно эти карты остаются наиболее надежным платежным инструментом в республике. Кроме, разумеется, наличных.

Эксперты рекомендуют туристам заранее готовиться к поездке: брать достаточный запас рублей, обязательно иметь при себе пластик «Мир» и не рассчитывать исключительно на виртуальные карты или бесконтактные сервисы. Кроме того, стоит заранее уточнять в гостинице и местах отдыха, какие способы оплаты доступны.

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