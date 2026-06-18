Чем быт в Китае поразил тревел-блогера из России

Российская тревел-блогерша Елена описала быт в Китае словами «распространены туалеты в виде дырки в полу». Об этом она написала в личном блоге «Лайк Трэвэл Путешествия» на платформе «Дзен».

В первую очередь соотечественница обратила внимание на отсутствие центрального отопления в домах. По ее словам, зимой в квартирах холодно, ситуация усугубляется влажным климатом.

«Китайцы обогреваются кондиционерами, но их, естественно, не хватает. Максимум можно прогреть одну комнату, в ванной комнате температура как на улице, особенно, если есть окна», — написала автор блога.

Также она рассказала, что Китай является одним из основных поставщиков сушильных машин, однако для большинства населения страны эта технология остается недоступной.

«Почему не пользуются сушильными машинами, которые они сами же и производят? Я вам отвечу: не хватает места и денег, плюс привычка сушить вещи на улице уже стала нормой», — пояснила тревел-блогерша.

Кроме того, россиянка рассказала, что в китайских квартирах до сих пор существуют туалеты в виде дырки в полу.

«Их можно встретить и в старом и в новом жилье, на вокзалах, в поездах, на рынках, в кафе и общественных туалетах. Современные унитазы с сиденьем тоже есть, но редко, понятно, что в отелях и популярных торговых центрах, ориентированных на туристов», — заключила она.

Ранее другая россиянка побывала в Китае и описала впечатления фразой «у нас никогда не будет так безопасно». Она отметила, что в этой стране можно оставить сумку на скамейке в парке, уйти на час, вернуться и найти ее на том же месте.