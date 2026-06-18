Россиян призвали внимательно относиться к возможным поездкам в Таиланд

Министерство иностранных дел (МИД) России призывает граждан страны внимательно отнестись к возможным поездкам в Таиланд, поскольку они рискуют оказаться «буквально на прицеле у американских спецслужб». Об этом в четверг, 18 июня, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

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«Настоятельно рекомендуем гражданам России, которые имеют малейшие основания предполагать, что могут являться объектами уголовного преследования американских властей, воздержаться от поездок в Таиланд, который связан с США двусторонним договором о выдаче», — подчеркнула дипломат во время брифинга.

Также она призвала россиян избегать пересадок в местных аэропортах, а во время поездок иметь под рукой координаты и данные заграничных представительств России. Захарова добавила, что российские дипломатические и консульские сотрудники продолжат помогать в защите прав соотечественников, попавших в беду, в меру своих возможностей, передает Интерфакс.

14 июня заместитель пресс-секретаря МИД Таиланда Панидон Патчимсават заявил, что королевство является безопасным местом для туристов из всех стран, где случаи нарушения закона рассматривают без дискриминации на основе законодательства страны.