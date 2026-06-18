Две жительницы Вологды засудили туроператора после поездки в Турцию

Судебная тяжба вологодских туристов длится с лета 2024 года, сообщает пресс-служба вологодских судов.

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5 июля девушки купили у компании «ГорТревел» готовый тур в турецкий город Сиде. За поездку они отдали 179 тысячи рублей. В эту сумму входил перелет и трансферы - от аэропорта до отеля и обратно. По плану возвращаться домой они должны были 27 июля. Самолет вылетал в 6 часов 30 минут утра. Чтобы не опоздать, туристы выехали из гостиницы в начале второго ночи и уже в половине седьмого были готовы к посадке. Но тут начались сюрпризы.

Рейс задержали на пять часов - перенесли на полдень. Однако и в 12:00 борт не взлетел. Новое время назначили на 19:20, но об этом пассажирки узнали только в 10:28 утра из переписки с сотрудником поддержки. И все это время они провели в аэропорту. Еду девушкам дали только после десяти утра, а в отель для отдыха и горячего обеда их отправили лишь после часу дня. Правда, провели они там всего около двух часов - и снова обратно в аэропорт.

Путешественницы посчитали, что туроператор и авиакомпания не обеспечили их нормальными условиями во время ожидания. Ведь по правилам пассажирам должны регулярно давать воду и горячее питание, а здесь все ограничилось одним разом за весь день. Девушки обратились в суд и попросили взыскать с компании моральную компенсацию, штраф и почтовые расходы.

В ходе разбирательства выяснилось, что рейс задержали в общей сложности более чем на 12 часов. Причина - техническая неисправность, которая возникла внезапно. Но суд подчеркнул: это не форс-мажор, а значит, ответственность несет перевозчик. А поскольку билеты покупались в составе тура, то отвечать перед клиентами по закону обязан именно туроператор - ООО «ГорТревел».

Суд встал на сторону вологжанок. Каждая из них получит по 20 тысяч рублей компенсации морального вреда, еще по 10 тысяч штрафа, плюс почтовые расходы. Кроме того, с компании взыщут 3 тысячи рублей госпошлины в бюджет города.

Подобные истории случаются в разных регионах России. Например, в Новороссийске семья из пяти человек заплатила за тур в Египет 490 тысяч рублей, но рейс перенесли более чем на сутки уже после регистрации. В итоге туристы потеряли целый день отдыха в пятизвездочном отеле. Суд взыскал с туроператора стоимость одного дня тура - 81 693 рубля, неустойку 150 тысяч рублей и 10 тысяч компенсации морального вреда.

А в Перми супруги не успели на стыковочный рейс в Москву из-за пятичасовой задержки самолета. Им пришлось покупать новые билеты за 155 тысяч рублей, чтобы не потерять тур в Турцию. Суд обязал «Аэрофлот» выплатить паре почти 280 тысяч рублей.

В Сыктывкаре пассажиров задержанного рейса более шести часов не обеспечили питанием и напитками в аэропорту иностранного государства. Суд признал, что им причинен моральный вред, и взыскал компенсацию.

Юристы советуют туристам сохранять все документы и фиксировать нарушения - скриншоты задержек, переписку с представителями турфирмы, чеки на питание. После возвращения нужно направить официальную претензию туроператору, и только при отказе или отсутствии ответа обращаться в суд.