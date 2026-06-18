Как турист проехал на велосипеде по Южной Корее от Сеула до Пусана

Павел Хан – о том, почему это путешествие не для удовольствия и какая деталь превращает путь в игру.

Как сделать из поездки на велосипеде настоящее путешествие? Отправляйтесь в другую страну, узнавайте её культуру и атмосферу! Одно из интересных направлений для этого – Южная Корея. Велотуризм здесь очень развит, есть несколько крупных оборудованных маршрутов.

Самый длинный и сложный из них начинается недалеко от Сеула и заканчивается в Пусане. Именно его выбрал велосипедист Павел Хан. В интервью «Чемпионату» он рассказал обо всех деталях и тонкостях поездки.

Велотуризм в Южной Корее

«Спорт всегда был в моей жизни: с 15 лет я рос в окружении спортсменов. Бо́льшую часть времени занимался тренировками в зале, кроссфитом. Позже я даже преподавал кроссфит в Ташкенте. При переезде в Корею работа заняла больше времени. Я перестал активно заниматься спортом, но полностью не бросил. Одно из моих увлечений сейчас – велосипед. Я им занялся где-то три года назад, удивился, насколько хорошо в Южной Корее развит велотуризм».

В 2009 году здесь начали реконструкцию четырёх главных рек: Ханган, Нактонган, Кымган и Ёнсанган. Также власти занялись развитием инфраструктуры вокруг, в том числе созданием велодорожек: получилось четыре маршрута по четырём рекам.

Один из них, главный и самый длинный, начинается от западной точки Сеула, шлюза Ара Вест-Лок, и заканчивается в устье реки Нактонган в Пусане. Маршрут как бы частично соединяет все главные реки. Мы с другом выбрали именно его.

Маршрут от Сеула до Пусана

Напарник три года уговаривал поехать с ним в это путешествие. Он активнее меня занимался велоспортом и всё время подначивал, но мне было неинтересно. А в этом году, неожиданно для себя, инициатором стал именно я. Мне стоило только предложить, и друг поймал меня «на крючок». В ближайший четверг мы уже выехали. Можно сказать, это было спонтанно, хотя обдумывали мы всё уже давно.

Такое велопутешествие точно не для удовольствия – это однозначно был челлендж!

Я понимал, что мне как человеку неподготовленному будет очень тяжело. За пять дней предстояло проехать 633 км. Если бы мы растянули всё на 8 или 10 дней, думаю, было бы намного легче. Но сроки сжатые, приходилось ехать по 10 часов в сутки – от 100 до 150 км. По пути мы встречали иностранцев, которые тоже ехали по этому маршруту, девушку из Санкт-Петербурга и несколько групп. Они закладывали на весь маршрут где-то 10 дней: это вполне комфортно – по 60 км в день.

Бо́льшая часть пути проходила по велодорожкам, некоторые находятся в отдалении от трасс. Иногда мы ехали 15-20 км по дорожке в красивом поле, где не было слышно машин. Но более 70% территории Южной Кореи — это горы. Они не очень высокие, однако подъёмы всё равно создают дополнительную сложность. Порой нелегко бывало даже идти пешком и везти велосипед. В некоторых местах с этой проблемой справились: велодорожки проложили через бывшие железнодорожные тоннели, оттуда убрали шпалы и полностью постелили асфальт. Иногда в них даже играла музыка и была подсветка. Но ближе к югу, где ещё больше гор, приходилось ехать через хребты.

Я любитель природы. Обожаю горы. Для меня местность с этими видами — это вау, больше мне ничего не надо.

Климат в Южной Корее довольно влажный, но не круглый год. Поэтому для такого путешествия рекомендую выбирать весну (апрель или май) или осень (с начала сентября по ноябрь). В это время погода идеальная для велозаезда.

Атмосфера поездки также лучше в эти периоды. Весной расцветают сакура, цветы и поля. Осенью можно ещё застать красоту рисовых полей, когда они прямо зелёные-зелёные. Весной их только засевают, так что тут больше коричневого, чем зелёного. Если отправиться поздней осенью, в октябре, наверное, то можно застать период листопада, когда деревья становятся жёлтыми и красными — это тоже будет классно.

А вот июль, август и примерно половину сентября я не рекомендую рассматривать. Это очень душные месяцы, ехать будет тяжело. Даже без солнца будет казаться, что вы сидите в парилке.

Подготовка, багаж и экипировка

В подготовке не было ничего сложного. Можно просто приехать в стартовую точку, скачать местные навигаторы и поставить галочку на велодорожки. По карте всё будет понятно, вы точно не заблудитесь. Можно ехать и вовсе без навигатора, везде есть разметка, стрелки, указатели. Правда, они только на корейском, но через пару десятков километров вы уже привыкнете.

Велосипеды мы использовали свои, шоссейники, мы на них уже катались в предыдущие годы. Но можно было бы купить и что-то более комфортное. Туристы могут арендовать экипировку и велосипед в начале пути и договориться, чтобы оставить всё в финальной точке – в Пусане.

Есть люди, которые прилетают в Южную Корею специально, чтобы преодолеть веломаршрут. На этот случай есть услуга транспортировки багажа прямо в конечный пункт.

Мы старались брать с собой минимум вещей. Из-за того что в дороге снимали видео, мне пришлось взять небольшой рюкзак с камерами и другим оборудованием. Но мой напарник взял с собой лишь дождевик и сменную одежду, просто чтобы вечером переодеться и пойти куда-нибудь поужинать. Взяли также насосы для велосипедов. Больше ничего особо не требуется. Гулять времени нет. Мы приезжали, шли в душ, переодевались в обычную одежду, немного ходили вечером, и всё, засыпали. Утром вставали – и снова в путь.

В случае с физической подготовкой всё зависит от времени, которое вы запланировали на поездку. Если растягивать дней на 10, человек, который хотя бы три раза в неделю ходит в спортивный зал, преодолеет маршрут без особых сложностей. Если же вы планируете уложиться в более короткий срок, готовиться нужно хорошо. Советую походить в зал и позаниматься кардиотренировками. Я довольно хорошо выдержал путь физически, но подвели коленные суставы – пришлось снизить темп и наблюдать за состоянием.

Велопаспорт

Велопаспорт – это неофициальный документ, который делает из велозаезда игру. Он стоит 4500 вон, очень символическая сумма. В пункте продажи этот паспорт регистрируют на ваше имя, дальше вы отправляетесь по маршруту и заполняете его специальными штампами в будках, отмеченных на карте. В конце, когда вы приезжаете с проставленными печатями, они сверяют данные с паспортом и отмечают вас как прошедшего весь путь.

Есть места, где эти будки стоят возле дамб, есть какие-то знаковые места, а есть будки, стоящие просто на пути. Я так понял, что их специально расставили по маршруту реконструкции рек, чтобы показать, как всё благоустроили.

Быт в дороге

Дни в дороге проходили по-разному. Пару дней мы вставали в 6:00, выезжали где-то в 7:00, предварительно перекусив. Крутили педали до 17:00 или 18:00. Бывало, что выезжали в 8:00 и заканчивали ближе к ночи, в 22:00 заезжали в отель. Всё зависело от того, как пройдёт день.

Дорога рассчитана на то, чтобы велотурист мог подкрепиться, «дозаправиться» водой и переночевать. За еду и воду можно не переживать, их без проблем можно найти на пути, но вот отели располагаются далеко не каждые 20 км. На первом участке населённые пункты попадались каждые 50 км. Однако дальше, на третий, четвёртый, пятый дни, их становилось всё меньше. И там уже расстояние может быть где-то 70-100 км от одного до другого места с отелями.

Гостиницы на пути есть разные: от хостелов до спа-отелей. Но, опять же, не на всех участках. Подыскать чистый отель с душевой и кафе рядом в большинстве случаев не составляло труда. Нам всего один раз не повезло с ночлегом: место походило на полузаброшенный хостел, не очень приятно, однако переночевать можно. Выбора особо не было, мы ближе к вечеру прибыли к тяжёлому перевалу и поняли, что не стоит ехать дальше.

Помимо гостиниц, есть чимчильбаны. Для мужчин, я считаю, это самый идеальный вариант. Это дешевле, гостиница выходит 30 000 вон с человека, а в саунах можно заплатить 15 000 вон. Девушкам, возможно, будет некомфортно. Душевые и сауны тут раздельные, но зона для сна и кухня – это большой общий зал, где все спят на ковриках, постеленных на полу. Ну и храп никто не отменял. Всё равно попадётся сосед, который будет мешать. С этим можно смириться, однако всё зависит от уровня комфорта, который вам необходим.

Безопасность и общение с местными

Я бы сказал, что страну безопаснее найти невозможно. Мне говорили, что в Южной Корее могут украсть велосипед, но я с этим не сталкивался. Никогда и нигде здесь не пристёгиваю велосипед, и он меня всегда дожидается.

За безопасность здесь переживать не стоит. Любой желающий может прилететь и быть спокоен.

Можно в поле остановиться вечером, лечь спать, и никто не тронет. Даже больше вероятность, что кто-нибудь подойдёт и спросит: «Вы в порядке? Вам, может быть, чем-то помочь?»

Отсутствие знания корейского языка может осложнить путь. Даже в столице не все корейцы знают английский. В провинциях всё ещё хуже. Единственное, что остаётся – язык жестов. Корейцы из провинций очень добрые. Они поймут, что вы иностранец, и, даже если не смогут объяснить на пальцах, возьмут за руку и отведут, куда вам надо, помогут. Единственное – могут возникнуть проблемы с едой, сложно будет что-то заказать. Но могут выручить круглосуточные магазинчики.

Стоимость поездки

Если не брать в расчёт билеты до Республики Корея и сопутствующие путешествию траты, сама поездка на велосипеде от точки А до точки B не очень дорогая. Основные статьи расходов – еда и ночёвки.

В среднем на три полноценных приёма пищи и перекусы в круглосуточных магазинахтипа протеиновых батончиков в день уходит 40 000 — 50 000 вон. На ночёвку – 15 000 вон или 30 000 вон с человека. Если вы закладываете на путь пять дней, можно уложиться в 20 000 рублей на человека.

Итоги велопутешествия

Если подойти с философской точки зрения: для меня это был период перезагрузки. Думаю, мне стало слишком скучно, и поэтому я решился на поездку. Многие называют это кризисом среднего возраста. Вот, видимо, он у меня как раз и случился. Я к этому всегда с юмором отношусь.

Могу проецировать этот путь на мою жизнь, на прошедшую и на будущую. Я остался очень доволен и сделал много хороших выводов. Делиться ими не буду, это личное.

Мне кажется, это отличный способ пережить сложный период в жизни.

Тем, кто планирует такую поездку, скажу одно: не бойтесь и приезжайте, оно того стоит. Тут безопасно, никаких проблем не должно возникнуть.

Поеду ли я ещё в такое путешествие? Посмотрим, не зарекаюсь, однако сейчас отвечу нет. Но это лишь потому, что я физически измотался, пока нет никакого желания подходить к велосипеду. Однако я знаю себя – через месяц восстановлюсь, и у меня снова начнут появляться идеи. Может, будем закрывать оставшиеся маршруты по Южной Корее, а может, поедем в Японию.