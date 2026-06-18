В Лаосе заявили о росте популярности страны среди туристов из РФ

Популярность Лаоса среди иностранных туристов растет из года в год, турпоток из России тоже набирает силу. Об этом заявил ТАСС президент Национальной торгово-промышленной палаты Лаоса Удет Суванавонг на полях саммита Россия - АСЕАН.

"Число иностранных туристов, посещающих Лаос, значительно возросло, - отметил он. - Сейчас нашу страну посещают уже более 8 млн человек в год. Среди них немало россиян, которые нередко совмещают отдых в соседнем Таиланде с поездками в Лаос. Точная цифра мне неизвестна, но, по имеющимся оценкам, это около 10% от российского турпотока в Таиланд, то есть порядка 200 тыс. человек".

В качестве одного из факторов, способствовавших увеличению турпотока, глава ТПП назвал развитие транспортной инфраструктуры в стране, в частности расширение сети железных дорог.

"Благодаря железной дороге туристы получили возможность быстро и удобно добираться до ранее труднодоступных районов на севере Лаоса, где особой достопримечательностью является город Луангпхабанг, который охраняется ЮНЕСКО как объект всемирного наследия", - пояснил он.

Коснувшись отличий своей страны от Таиланда в плане привлекательности для иностранных туристов, собеседник агентства обратил внимание прежде всего на то, что "Лаос - это не море, побережье, пляжи и так далее, а леса, тропические леса, культура и племена".