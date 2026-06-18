Как поселить мужчин в турецкий отель, если он не male‑friendly

Турагенты делятся лайфхаками, как в Турции поселить мужчин, путешествующих без женщин, в отель, если он не male‑friendly. Напомним, многие отельеры объясняют такие ограничения стремлением сохранить семейную атмосферу, снизить риски нарушений порядка и поддержать имидж заведения. В ряде случаев играют роль и местные традиции, особенно в регионах с консервативными взглядами.

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Проблема обострилась с началом высокого сезона, когда загрузка курортов приближается к максимуму.

«Даже отца с сыном бывает очень трудно согласовать. Договориться, конечно, можно, но без какой‑либо гарантии», – рассказала Оксана Антохина, директор компании «RTCENTR_Путешествия».

Ситуация осложняется, когда семья бронирует несколько номеров, а отцу, сыну или брату отказывают в размещении, если он планирует зарегистрироваться в комнате один или с ребенком мужского пола. Проблему легко решить, когда есть дочка – ее селят с папой. Но если в семье только мальчики, зачастую приходится менять отель.

Аналогичные трудности возникают у мужчин, путешествующих в одиночку или компанией. Таких постояльцев не жалуют ни в семейных, ни в так называемых тусовочных отелях. Но что делать, если клиент твердо намерен остановиться именно там?

В таких случаях приходится использовать сложную многоступенчатую схему. Сначала турагент договаривается с отелем напрямую. Затем передает ответ туроператору. Тот связывается с принимающей компанией, а она, в свою очередь, снова с отелем. И только после этого бронирование подтверждают официально. Но и такой подход не дает стопроцентной гарантии.

«У меня есть постоянные клиенты – трое парней. Они любят тусовочные отели. До сих пор вопрос как-то решали. А на этот раз 4 июня размещение подтвердили, а через 10 дней пришел отказ», – говорит турагент Андрей Федоров, отмечая, что предварительно отель был не против, но что-то пошло не так.

Директор турагентства «Дешево тревел» Александр Руднев привел свежий случай из своей практики:

«У меня одинокий турист захотел туда, куда таких обычно не селят. Сделали запрос туроператору. Ответ: стандартный номер за 200 тыс. руб. – без вариантов, а вот сьют за 600 тыс. – подтвердим. Вот такие «тройные» стандарты».

А в некоторых отелях не обязательно брать номер высшей категории, достаточно доплатить за обычный: где-то 50 долларов, где-то 100, где-то 1 тыс.

Но есть места, куда мужчин без женщин не заселяют ни за какие деньги. В этом случае придется рассматривать альтернативные варианты: Adults Only / 18+, городские отели (наиболее лояльные – в Стамбуле, Анкаре, Измире), небольшие бутик-отели, гостевые дома или апартаменты, где такие ограничения встречаются гораздо реже.

Кстати, у некоторых туроператоров в системе поиска и бронирования появились фильтры, позволяющие быстро отсортировать варианты, подходящие для одиноких мужчин. Однако полной гарантии это не дает – политика заселения остается на усмотрении каждого конкретного отеля.