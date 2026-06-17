Туристов кормят с лопаты в пятизвездочном отеле в Турции

По сети расходится видео из пятизвездочного отеля в Турции, где российских (и не только) туристов кормят с лопаты. Буквально: к столикам подъезжает тачка с морепродуктами, и шеф-повар ловкими движениями совковой отгружает порции крабов, лангустов, мидий, кальмаров и прочих морских гадов.

© Unsplash

«Вот так нас кормят, друзья, пятизвездочный отель. С тачки садовой – пожалуйста, креветки…» – комментирует автор видео.

Его подружка сначала весело хрюкает и добавляет под смех других туристов:

«И еще немного овса».

Как оказалось, подобная «кормежка» отнюдь не разовая, она время от времени практикуется в отеле Port Nature Luxury Resort 5* в Белеке. Туристы предполагают, что это происходит исключительно по средам, но это не точно. В отеле на запрос редакции пока не ответили.

Многим отдыхающим нравится: в неформальном чате отеля периодически появляются нетерпеливые вопросы: «Когда же появится тележка?»

«Морепродукты хоть и в тачке, но очень вкусные», – говорит одна из туристок.

Другая немного сокрушается:

«Лангусты хорошо, но жаль, что клубника только порционно».

Да, и икра бы с лопаты неплохо бы пошла, наверное, причем неважно – черная или красная.

Однако благодушно к таким трапезам настроены не все. Хватает и не очень приятных комментариев – мол, это унижает человеческое достоинство: «Отличная презентация для коров», «Я больше подачей удивляюсь. Не скот же кормят», «Скоро наверно на столах корыта поставят, чтоб выглядело эффектно. Еще приборы убрать – есть только лицом».

Впрочем, негативные отзывы в меньшинстве: креатив отельеров в представлении многих отдыхающих перевешивает не очень приятные ассоциации, которые могут возникнуть.