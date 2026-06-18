Россиянин поставил финальную точку в 34-летней карте путешествий по миру

Предприниматель из Барнаула Евгений Лавров поставил финальную точку в своей 34-летней карте путешествий: весной 2026 года он ступил на землю Экваториальной Гвинеи, которая стала для него 193-й и последней страной ООН. За плечами рекордсмена — кругосветка за 47 дней в 2008 году, встречи с гориллами в Конго и планы добраться до закрытых островов Тихого океана. О том, как меняется мир для туристов и почему он не собирается останавливаться, — в материале.

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Евгений Лавров, предприниматель из Барнаула, установил личный рекорд, посетив все 193 государства, официально признанные Организацией Объединенных Наций. Свой путь к этому достижению он начал ещё в 1992 году, сразу после распада Советского Союза, когда впервые съездил в Узбекистан и Казахстан. Следующие выезды за рубеж состоялись лишь через десятилетие: Лавров побывал на Кипре, в Турции, Египте и Европе. Тогда к нему пришло понимание, что путешествия можно организовывать самостоятельно — без помощи турфирм.

В 2008 году барнаулец отправился в свою первую кругосветку, которая заняла всего 47 дней. За это время он успел оценить контраст между футуристичной Японией, многонациональным Сингапуром, пустынной Австралией, Новой Зеландией, райскими островами Французской Полинезии, загадочным островом Пасхи, холодной Огненной Землёй, мощным водопадом Игуасу и бразильской Амазонкой.

«Контраст давал инерцию для того, чтобы двигаться вперед», — признаётся путешественник.

Финальный отрезок маршрута Лавров посвятил Африке. Последними точками на карте стали Республика Конго, где он наблюдал за гориллами и бегемотами, а затем и Экваториальная Гвинея. В ходе путешествия он отметил, что ситуация в международном туризме становится всё более переменчивой из-за геополитики. По словам рекордсмена, если ещё полтора года назад россияне могли спокойно посетить Бенин и за минуту получить онлайн-визу, то сейчас попасть туда стало гораздо сложнее по понятным причинам. Из-за военных переворотов и конфликтов «штормит» Африку, закрываются Саудовская Аравия и Буркина-Фасо, а Бенин перестал выдавать россиянам электронные визы.

Несмотря на то, что рекорд уже установлен, останавливаться на достигнутом Евгений не намерен. В его планах — посетить территории, пока закрытые для туристов, и более детально изучить уже знакомые страны. Среди них — острова Токелау в Тихом океане и Индонезия. Сам путешественник признаётся:

«Это определённая мания. Когда приезжаешь в другую страну, ты и себя чувствуешь иначе».

Ранее в АТОР назвали минимальную стоимость летних путевок на зарубежные курорты. Отметим, что россияне стали отказываться от зарубежных поездок.