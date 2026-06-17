В пятизвездочных отелях Турции можно отдохнуть по цене «четверки»

Турция остается лидером среди массовых туристических направлений. Этому способствуют подходящий для летнего отдыха климат, огромный объем перевозки и развитая система all inclusive. В этом году спрос немного просел из-за выросших цен, а также потому, что многие начали откладывать решение о покупке тура на последний момент. Чтобы увеличить загрузку, отельерам приходится снижать ценовую планку и проводить всевозможные акции. В итоге сегодня номера в качественных «пятерках» (и даже претендующих на премиум-сегмент) можно приобрести по цене «четверок».

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Подобрали несколько таких вариантов: 10 ночей для двух человек (включая перелет) в начале июля, вылет из Москвы.

Для тех, кто любит драйв и тусовки турагенты рекомендуют The Lumos Deluxe Resort Hotel & Spa 5* (Аланья, 150 м до моря): на территории много возможностей для занятий спортом и развлечений, есть дневная и вечерняя анимация. 10 ночей в standard land view и питание «ультра все включено» в начале июля обойдется в 237,6 тыс. руб.

Crystal De Luxe Comfort Collection 5* (Кемер, 150 м до моря) тоже считается молодежным из-за близости к известных ночным клубам Кемера. Его часто выбирают те, кто любит потусоваться и проводить время вне отеля. Standard land view и питание «ультра все включено» – 260 тыс. руб.

Для желающих чередовать активности и релакс может подойти Granada Luxury Red Adults Only 5* (Авсаллар, Аланья): в этом отеле только для взрослых сочетания спорта с релакс-форматами. Standard land view, «ультра все включено» – 242 тыс. руб.

Еще один вариант: Selene Beach & Spa Hotel 5* (Авсаллар, Аланья, 50 м до моря) – здесь есть тренажерный зал, спа-центр, можно заняться йогой или зумбой. Но в целом атмосфера более спокойная и расслабленная. Standard land view, «ультра все включено» – 232 тыс. руб.

Стоимость туров в четырехзвездочные отели на курортах Антальи на выбранные даты может превышать 300 тыс. руб.