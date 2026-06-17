Россия готовит запуск прямого авиасообщения с Малайзией

Россия и Малайзия предметно обсуждают запуск прямого авиасообщения между странами. На маршрут из Куала-Лумпура в Москву может выйти авиакомпания AirAsia. Об этом рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

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«Малайзийская авиакомпания AirAsia уже начала работу по запуску прямых рейсов в Россию из Куала-Лумпура. Мы поддерживаем эту инициативу и готовы оказать содействие малайзийской стороне в решении всех проблемных вопросов», – уточнил министр.

Отметим, что разговоры о запуске рейсов между странами ведутся уже почти десять лет, однако прогресса до сих пор нет. Причин этому несколько, в их числе низкая экономическая рентабельность сверхдальнего перелета на имеющихся у AirAsia Group лайнерах Airbus A330, а также введенные в 2022-м санкционные ограничения, которые блокируют международное страхование бортов и усложняют их техническое обслуживание в России.

Ранее Минтранс РФ сообщал, что в 2026 году программу в Малайзию поставит Red Wings, однако для ее старта нужны определенные договоренности с туроператорами.

Сейчас между Россией и Малайзией отсутствуют прямые регулярные рейсы, а пассажиры добираются с пересадками через крупные хабы Ближнего Востока, Китая и стран Юго-Восточной Азии.