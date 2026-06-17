Появились недорогие туры в пляжные страны

Россияне могут купить туры в пляжные страны на вторую половину июня по цене от 98 тысяч рублей на двоих с перелетом. Соответствующие предложения размещены на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что дешевле всего в первый летний месяц получится отдохнуть в Турции. Так, тур на шесть ночей с проживанием в четырехзвездочном отеле в Аланье с типом питания «все включено» будет стоить от 97,4 тысячи рублей.

Чуть дороже, от 105 тысяч рублей на двоих, обойдется отдых на тайском курорте Паттайя и на китайском острове Хайнань. Тем временем Египет и Вьетнам в июне стоят еще дороже — от 113 тысяч и от 135 тысяч рублей на двоих, соответственно.

Ранее эксперт по туризму Майя Котляр назвала Вьетнам одним из лучших направлений Азии по соотношению качества отдыха и бюджета. Она подчеркнула, что за последние два года эта страна «серьезно перезагрузила свое туристическое предложение».