Почему лететь в Китай выгоднее, чем в Сочи

Лето 2026 года стало самым «китайским» сезоном в истории туристической отрасли Новосибирска. Эффект отложенного спроса сложился благодаря сочетанию нескольких факторов: прямые авиарейсы, безвизовый режим и резкое снижение стоимости перелетов из Сибири, передает «ФедералПресс».

Прямые рейсы в Китай

Авиакомпания S7 Airlines с 1 апреля 2026 года фактически перевела маршрут Новосибирск – Пекин на «широкофюзеляжный» ритм, выполняя до девяти рейсов в неделю. Для сравнения: еще два года назад их было лишь 3–4. Такое увеличение частоты – прямая реакция на спрос. Отраслевые отчеты показывают, что загрузка на китайских направлениях S7 стабильно растет сезон от сезона, а летние месяцы традиционно становятся пиковыми. По прогнозам, в июне-июле 2026 года заполняемость кресел достигнет 92–96 %, что повторит или превысит исторический рекорд лета 2025 года. Это превращает китайское направление в одно из самых востребованных в сети перевозчика и вынуждает пассажиров бронировать билеты как можно раньше.

«На практике это означает, что билеты на июнь-июль разбирают еще весной. Даже при увеличенной частоте в высокий сезон места в эконом-классе по минимальному тарифу исчезают за 2–3 месяца до вылета. Фактически рейс в Пекин сегодня – это «маршрут-донор»: оттуда россияне улетают дальше по Китаю внутренними авиалиниями или скоростными поездами. Что касается безвиза до 2027 года, то здесь важно сразу развести два понятия, которые часто путают даже в туристических агентствах», – рассказывает Светлана Батанова, старший преподаватель кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета при правительстве РФ, профессиональный китаевед с педагогическим образованием.

Безвиз для россиян

Специалист поясняет: индивидуальный безвиз – это тот режим, который Пекин продлил до 31 декабря 2027 года. Россияне могут въезжать в КНР самостоятельно, без приглашений и ваучеров, на срок до 30 дней. Именно этот порядок стал главным двигателем бума самостоятельных путешествий.

Групповой же безвиз – старый механизм, при котором списки туристов подаются через аккредитованных туроператоров, а срок пребывания ограничен 15 днями, причем въезд и выезд возможны только в составе группы. На практике групповой формат создает множество неудобств: жесткие временные рамки (опоздал на общий трансфер – проблемы на границе), психологический дискомфорт из-за отсутствия свободы передвижения, а также порог в 5–50 человек в списке (хотя обсуждается его снижение до 3), что делает такую поездку неудобной для малых компаний и семей.

Сколько стоит поехать в ККитай

Сколько реально стоит неделя в Китае из Новосибирска без рекламных преувеличений? Бюджет на одного человека на семь дней выглядит так:

Авиаперелет туда-обратно (Новосибирск – Пекин или Шанхай) – от 15 000 до 25 000 рублей при раннем бронировании. Минимальные цены стартуют от 12 191 рубля, средние – от 14 650 рублей, актуальные на момент покупки – от 16 086 рублей в Пекин и от 18 614 рублей в Шанхай. В высокий сезон цена может достигать 32 548 рублей. Тем не менее это одно из самых бюджетных международных направлений из Сибири.

(Новосибирск – Пекин или Шанхай) – от 15 000 до 25 000 рублей при раннем бронировании. Минимальные цены стартуют от 12 191 рубля, средние – от 14 650 рублей, актуальные на момент покупки – от 16 086 рублей в Пекин и от 18 614 рублей в Шанхай. В высокий сезон цена может достигать 32 548 рублей. Тем не менее это одно из самых бюджетных международных направлений из Сибири. Жилье: хостел или бюджетный отель – 600–3000 рублей за ночь, комфортный четырехзвездочный – 4500–8000 рублей. За неделю получается от 14 000 до 56 000 рублей.

хостел или бюджетный отель – 600–3000 рублей за ночь, комфортный четырехзвездочный – 4500–8000 рублей. За неделю получается от 14 000 до 56 000 рублей. Еда: уличная еда и фудкорты – от 600 рублей в день, полноценное питание в кафе – 1500–2500 рублей.

уличная еда и фудкорты – от 600 рублей в день, полноценное питание в кафе – 1500–2500 рублей. Транспорт и достопримечательности (метро, высокоскоростные поезда, входные билеты) – около 10 000 рублей на неделю.

Итог: минимальный бюджет – примерно 40 000 рублей на человека. Комфортный вариант с хорошим отелем и экскурсиями – около 100 000 рублей в неделю. По стоимости Китай становится сопоставим с поездкой в Сочи или Турцию.

При выборе между групповым туром и самостоятельной поездкой для семьи стоит включать критическое мышление. Туры «от 40 000 рублей на человека» часто оказываются либо без перелета, либо так называемыми «шопинг-турами» с обязательными отработками в чайных, жемчужных центрах и на фабриках шелка. Качественный экскурсионный тур с перелетом из Новосибирска стоит от 75 000 рублей (Санья) до 167 000 рублей (классические маршруты по Пекину и Шанхаю).

Для семьи из трех человек индивидуальная поездка почти всегда выгоднее: в групповом туре придется доплачивать за третье место или отдельный номер, мириться с ранними подъемами и обязательной программой, которая редко учитывает детские интересы. Самостоятельно же можно забронировать семейный номер, выбрать удобное время вылета и построить маршрут вокруг парков развлечений, зоопарков и интерактивных музеев – того, ради чего в Китай стоит ехать с ребенком.

Куда можно улететь из Новосибирска в Китай

По данным китайских агрегаторов и аэропортовых служб, летом 2026 года из Новосибирска выполняются прямые рейсы только в четыре города КНР: Пекин, Шанхай и Сиань (все – S7 Airlines), а также Санья («Аэрофлот»). Самые доступные по цене – Пекин и Шанхай: чем больше частота рейсов, тем гибче тарифная политика. S7 ставит до 9 рейсов в неделю в Пекин и 2 – в Шанхай, что делает билеты предсказуемо дешевыми.

Что касается новых направлений, слухи о запуске прямых перелетов в Чэнду и Гуанчжоу до конца лета 2026 года не подтверждаются. Китайские источники фиксируют лишь увеличение частоты на уже открытых маршрутах. Попасть в Гуанчжоу, Чэнду, Сишуаньбанну или Хайкоу можно только с пересадкой – через Пекин, Шанхай или Урумчи.

Как отмечает Батанова, рынок российско-китайского туризма переживает структурную трансформацию. Групповые форматы будут сужаться до нишевых продуктов (деловые миссии, специализированные поездки по медицине или образованию). Основной объем займут самостоятельные туристы, которые летят по индивидуальному безвизу, бронируют жилье через китайские платформы и передвигаются по стране на высокоскоростных поездах.

«Для Новосибирска это особенно хорошая новость: город фактически становится одним из главных хабов для поездок в Китай. Если тенденции сохранятся, то к зимнему сезону 2026–2027 годов можно ожидать если не новых прямых рейсов, то серьезного расширения частоты на действующих направлениях», – говорит эксперт.

А это значит, что для сибиряков Китай перестает быть экзотикой и превращается в вариант «отпуска на неделю» – пусть и очень насыщенного.