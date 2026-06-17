Сколько тратят россияне на заграничный отпуск

Российские туристы стали больше тратить на заграничный отпуск летом — средний чек вырос на 13 процентов, составив 194 тысячи рублей. Об этом говорится в исследовании Onlinetours, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики выяснили, что на Турцию пришлось 47 процентов всех зарубежных бронирований на лето. Как правило, россияне тратят там до 229 тысяч рублей. Египет занял 29 процентов рынка с чеком 192 тысячи рублей, а Вьетнам — 9 процентов с чеком 219 тысяч рублей.

Лишь 7 процентов путешественников выбрали для летнего отпуска Таиланд, в среднем траты там достигают 165 тысяч рублей. На Китай пришлось 3 процента бронирований, туры обходятся россиянам в 198 тысяч рублей.

Несмотря на увеличившийся интерес к Мальдивам (плюс 306 процентов к спросу), число бронирований на лето составило лишь процент. Отдых там будет стоить в среднем 420 тысяч рублей. Доля Индонезии составила 0,6 процента с чеком 308 тысяч рублей.

Ранее россияне рассказали об отпуске мечты. Так, большинство россиян (39 процентов) назвали идеальным отпуск на вилле с профессиональным шеф-поваром, большим бассейном и частным пляжем.