От прививок до страховки: как правильно собраться в путешествие за границу

Перед тем как отправиться на отдых за границу, необходимо тщательно подготовиться к поездке. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в интервью «Парламентской газете» дал рекомендации по обеспечению безопасности во время путешествий.

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По словам эксперта, первым шагом должно стать изучение эпидемиологической и политической обстановки в стране назначения. Актуальную информацию можно получить на официальных сайтах посольств, у туроператоров или в Роспотребнадзоре.

Ключевыми мерами предосторожности являются:

Вакцинация. Необходимо сделать все обязательные прививки, желательно за 10–14 дней до вылета, чтобы организм успел выработать иммунитет.

Личная гигиена. Рекомендуется пить только бутилированную воду, питаться в проверенных местах и использовать средства защиты от насекомых.

Страхование. Важно оформить полис добровольного медицинского страхования (ДМС). Без него все расходы на лечение и возможную репатриацию лягут на плечи туриста.

Осторожность в пути. Не следует отклоняться от туристических маршрутов и отставать от группы, особенно при посещении дикой природы или регионов со сложной обстановкой, передает РИА Новости .

Ранее в АТОР назвали минимальную стоимостьлетних путевок на зарубежные курорты. Отметим, что россияне стали отказываться от зарубежных поездок.