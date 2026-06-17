В Таиланде захотели увеличить турпоток из РФ

Ежегодно Таиланд посещают не менее 2 млн российских туристов, королевство готово увеличить турпоток из РФ. Об этом заявил премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун на открытии делового форума Россия - АСЕАН в Казани.

"Таиланд особенно приветствует возросший интерес российских инвесторов, проявленный в рамках Российско-таиландского инвестиционного форума, в частности в таких областях, как цифровизация сельского хозяйства, энергетика, туризм и креативная экономика, - отметил он. - В настоящее время около 2 млн туристов из России ежегодно проводят свой отпуск в нашей стране. Но я считаю и уверен, что в сфере туризма еще есть большой потенциал для дальнейшего роста".

Как отметил Анутхин Чанвиракун, Таиланд "рассчитывает на расширение сотрудничества в сфере туризма с Россией, особенно в области оздоровительного и медицинского туризма, что не только создает экономические возможности, но и способствует благополучию и увеличению качества жизни людей".

"Таиланд по-прежнему привержен поддержанию открытой, предсказуемой и благоприятной для бизнеса среды", - добавил премьер.

ТАСС - информационный партнер делового форума Россия - АСЕАН.