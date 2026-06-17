Специалист ответил, что сдерживает рост турпотока из России в Таиланд

Таиланд — страна с богатым туристическим потенциалом, но для большинства россиян такие поездки не по карману, заявил НСН Дмитрий Арутюнов.

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Рост туристического потока из России в Таиланд ничего не ограничивает, кроме покупательной способности населения, заявил НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Ежегодно Таиланд посещают не менее двух миллионов российских туристов, королевство готово увеличить турпоток из РФ, заявил премьер-министр страны Анутхин Чанвиракун на открытии делового форума Россия — АСЕАН в Казани. По его словам, Таиланд «рассчитывает на расширение сотрудничества в сфере туризма с Россией, особенно в области оздоровительного и медицинского туризма, что не только создает экономические возможности, но и способствует благополучию и увеличению качества жизни людей». Арутюнов отметил, что сегодня лишь около 15% россиян отдыхают за границей.

«У нас за рубежом отдыхает, по разным оценкам, всего лишь 10-15 % россиян. Несмотря на то что есть прямой перелёт, он долгий и недешёвый — не все россияне могут позволить себе такой отдых. Хотя Таиланд — не самая дорогая страна из тех направлений, где отдыхают наши туристы, там очень красивые пляжи и острова. Потенциал у страны есть: чем больше будут расти доходы россиян, тем больше людей смогут позволить себе отдых в ней. Тем более что Таиланд — дружественная страна для России», — рассказал Арутюнов.

Туристический Таиланд энергично развивается и, отметил туроператор, может предложить туристам не только массовые направления.

«Сейчас у нас, по традиции, всё крутится вокруг трёх основных туристических точек: Пхукета, Бангкока и Паттайи. Но есть ещё прекраснейший север Таиланда, где можно посетить буддийские храмы и монастыри, а также полюбоваться красивыми природными местами. Есть много маленьких живописных островов, таких как Самуй или Пхи‑Пхи, где снимался фильм с Леонардо Ди Каприо "Пляж". Также доступен прекрасный дайвинг. Это очень интересная страна с глубокими традициями и очень вкусной кухней. Её называют "страной улыбок", потому что там живут очень радушные люди. В Таиланде много хороших отелей — там одна из лучших отельных баз в Азии. Кроме того, большое внимание уделяется оздоровительному туризму: СПА, медицинским массажам. Таиланд может предложить гораздо больше, чем знает об этом наш среднестатистический житель и даже некоторые турагенты, которые бывали только на популярных массовых направлениях», — добавил Арутюнов.

Ранее член правления Российского союза туриндустрии, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян заявил в беседе НСН, что в 2026 году средняя стоимость туров в Турцию снизилась на 5-7% относительно показателя прошлого года, но ждать суперскидок не стоит.