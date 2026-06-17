Российские туристы пожаловались на нападения рыб-хирургов в Египте

Рыбы-хирурги атакуют российских туристов в Египте. За последние недели зафиксировано уже несколько случаев травм от острых шипов. Об этом в среду, 17 июня, сообщил Telegram-канал Baza.

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Одна из российских туристок по имени Анастасия рассказала, что отдыхала в Шарм-эль-Шейхе и в один из дней, войдя в воду, заметила красивых рыбок прямо у берега. Она начала наблюдать за ними, одна подплыла ближе, и в этот момент девушка почувствовала резкую боль в ноге.

Туристку сначала осмотрели медики отеля, после чего направили ее в городскую больницу. Оказалось, что ее атаковала рыба-хирург. Другой туристке морской обитатель прокол ногу в трех местах.

— По словам отдыхающих, ситуации не единичны — у берегов пляжа в Шарм-эль-Шейхе и в Хургаде опасная рыба водится в огромном количестве. А вот предупреждающие таблички для туристов есть не везде, — говорится в публикации.

16 июня появилась информация, что на Дальнем Востоке зафиксировано нашествие смертельно ядовитой рыбы фугу. По словам местных рыбаков, в этом году в регионе обнаружили новый вид фугу — «узорчатую собаку-рыбу». Раньше ее считали редким обитателем российских вод.

В Сиднее огромная акула напала на 35-летнюю женщину в огороженной безопасной акватории пляжа Куджи. Женщина получила серьезные травмы конечностей.