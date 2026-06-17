Введение безвизового режима между Китаем и Россией резко увеличило туристические потоки, заявили в МИД РФ.

«Китай, который отменил визовые формальности для россиян с 15 сентября 2025 года, посетило более 1,4 миллиона соотечественников. Таким образом, взаимный туристический поток вырос на 35%, что стало прямым следствием введения безвизового режима между двумя странами», — сообщил РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

Он уточнил, что за то же время Россию посетило около 500 тысяч граждан КНР. Безвизовый режим для всех россиян действует в Китае с сентября 2025 года.

Ранее «Свободная Пресса» сообщала о том, что население Германии в 2025 году сократилось до 83,5 миллиона человек.