Россиянка побывала в Мексике и поделилась наблюдениями о стране

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Мексике и описала ее фразой «культ детей действительно существует». Наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что в этой стране Латинской Америки ребенок — центр маленькой вселенной. Вокруг него «крутятся» родственники, бабушки, дедушки, тети, дяди, соседи и половина квартала. Даже небогатые родители устраивают своим детям пышные праздники и для этого арендуют зал, приглашают гостей, заказывают музыку, аниматоров и готовят горы еды.

«Для мексиканцев ребенок — это не статья расходов и не проблема, которую нужно как-то пережить до совершеннолетия. Это предмет гордости. Меня это удивляет еще и потому, что я росла совсем в другой стране и в другое время», — призналась Ершова.

Путешественница добавила, что в Мексике ребенок никогда не бывает один: его постоянно кто-то обнимает, кормит, развлекает, фотографирует и о чем-то спрашивает.

«Ребенок получает больше внимания за один день, чем некоторые из нас получали за неделю», — констатировала она.

По ее словам, такое отношение к детям процветает во всех слоях общества. Даже представители криминального мира отправляют свои семьи жить в самые спокойные районы страны, обеспечивают детям хорошее образование и делают все для того, чтобы они никогда не столкнулись с той жизнью, которую выбрали родители.

Ранее эта же тревел-блогерша описала одну особенность Мексики словами «ребенку нельзя играть с кошкой, зато можно с гробиком». Когда россиянка узнала, что в некоторых регионах страны до сих пор соблюдают традицию ухода за семейными захоронениями, она испытала культурный шок.