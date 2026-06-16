«Победа» предложила недорогие билеты в Стамбул

У авиакомпании «Победа» нашли недорогие билеты в Турцию и перелеты по минимальным тарифам по России. Для некоторых предложений – вылет уже завтра, к другим туристы еще успеют подготовиться. Главное условие – лететь налегке.

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На маршруте Владикавказ – Стамбул есть предложение – чуть менее 7,5 тыс. руб. на 30 июня по минимальному тарифу. С собой в салон можно взять ручную кладь 36х30х27, и не более – с этим у компании строго. При этом на обратный вылет в субботу, 4 июля, билеты можно забронировать уже по 73,8 тыс.

Для желающих слетать в Стамбул из Краснодара также без багажа в системе лоукостера нашли места за 10 тыс. руб. с вылетом 18 июня. Кстати, обратные билет обойдется примерно в ту же сумму, например на 21 июня были кресла от 10,3 тыс. руб. Прибытие и вылет в обоих случаях через новый аэропорт Стамбула.

Приятные цены из Калининграда в Санкт-Петербург на 17 июня – от полутора тысяч сразу на три рейса по базовому тарифу. Также на это число на сайте «Победы» предлагают билеты по маршруту Сочи – Тюмень – от 1,2 тыс. руб. А в Пермь из курортного города есть места от 1,5 тыс. руб.

Туристы из Ульяновска могут улететь в Москву 30 июня за 1,7 тыс. руб. с ручной кладью. Одно уточнение – рейс ночной, на дневной перелет билеты на тысячу дороже.

Ранее TourDom.ru писал, что «Победа» отвезет из Москвы в Анталью 20 июня и обратно – 30-го за 55,6 тыс. руб., с собой можно взять 10 кг багажа; комбинация рейсов Pegasus и Southwind в те же даты – на 7 тыс. дешевле.