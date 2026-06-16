У туристов появился интерес к рейсам Air Tanzania на Занзибар

Турагенты начали получать от туристов запросы на туры на Занзибар (Танзания) с перелетом Air Tanzania из Москвы. «Кто ставит эту программу? У меня сегодня уже второй звонок по поводу прямого рейса», – пишет турагент Сергей Ким, подписчик телеграм-канала «Крыша ТурДома».

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Как ранее сообщал TourDom.ru, Air Tanzania начнет выполнять регулярные рейсы из Москвы на Занзибар с 2 июля. Турпакеты с этим перелетом уже появились у ряда туроператоров.

В туркомпаниях отмечают, что появление прямого авиасообщения с Занзибаром расширяет выбор для туристов. При этом места на рейсах пока приобретаются через GDS-системы в свободной продаже – туроператоры не брали блоки кресел. Судя по всему, участники рынка пока присматриваются к новому перевозчику.

«Хотим посмотреть, как будут выполняться рейсы, оценить состояние и комфорт самолетов, понять, насколько авиакомпания соблюдает расписание. Для нас это очень важно», – рассказал генеральный директор «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов.

«Решение по блокам может быть принято после выполнения первых рейсов, – пояснил представитель другого туроператора. – Кроме того, необходима ясность по зимнему расписанию, сейчас полеты заявлены только до конца октября».

Рейсы будет выполнять Boeing-787 Dreamliner. Таких самолетов в парке африканской авиакомпании три, и, учитывая наличие других дальних программ, любая накладка может вызвать сбой в расписании, отмечают специалисты.

Они также напомнили особенность маршрута. Если на Занзибар авиакомпания полетит напрямую, то обратный путь предусматривает пересадку в Дар-эс-Саламе. В результате дорога на курорт займет около 8,5 часа, а возвращение в Москву – 14,5, из которых 5 придется провести в ожидании стыковочного рейса. Впрочем, перелет между Занзибаром и Дар-эс-Саламом короткий – около получаса.

Тур на 9 ночей с размещением в отеле 4* и завтраками сейчас можно забронировать от 215 тыс. руб. на двоих (Malika Hotel в Нунгви). Аналогичный пакет с проживанием в гостинице 5* обойдется минимум в 270 тыс. (Alladi Boutique Beach Hotel в Матемве). Варианты на all inclusive стоят от 270 тыс. руб. для 4* и от 320 тыс. руб. для 5*.

Помимо Air Tanzania, российские туристы могут добраться до Занзибара стыковочными рейсами других авиакомпаний. Например, Ethiopian Airlines доставляет пассажиров из Москвы на остров за 13,5 часа, обратный перелет занимает около 19.