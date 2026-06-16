Ryanair обвинили в скрытых сборах

Пассажиры лоукостера Ryanair пожаловались на скрытые сборы, которые компания взимает с родителей за право сидеть рядом со своими детьми. Как сообщает «Турпром», перевозчик берёт около 8 фунтов стерлингов за выбор места, чтобы ребёнок в возрасте 2–11 лет мог находиться рядом с сопровождающим взрослым.

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По закону и правилам авиационной безопасности, дети не могут располагаться отдельно от родителей. Этим и воспользовалась Ryanair, введя дополнительный сбор, который компания называет «обязательным семейным тарифом». В отличие от других крупных авиакомпаний, в Ryanair как минимум один из родителей обязан доплатить за выбор кресла, чтобы сидеть рядом с ребёнком.

После массовых жалоб пассажиров Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) начало расследование практики авиакомпании. Регулятор проверит, не нарушает ли Ryanair правила против скрытого ценообразования, когда пассажирам показывают низкую начальную цену, а затем добавляют обязательные сборы.

Стоимость такого «семейного места» варьируется от 4,5 до 13,5 евро за перелёт. В своей защите авиакомпания утверждает, что родители платят только за одно зарезервированное место, а места для детей предоставляются бесплатно. Однако, по данным CMA, Ryanair остаётся единственной крупной компанией, которая взимает подобную плату.

Эксперты рекомендуют российским туристам при бронировании билетов Ryanair внимательно читать условия мелким шрифтом и проходить регистрацию строго по таймеру, чтобы избежать дополнительных расходов. Если позволяет ситуация, лучше отказаться от выбора места на этапе покупки — это может сэкономить деньги. В случае возникновения споров пассажиры могут обратиться в национальные органы по защите прав потребителей. Результаты расследования CMA ожидаются в ближайшие месяцы.

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