Желающие попасть в Россию вынуждены ночевать у границы в Нарве

На эстонско-российской границе в Нарве сотни людей вынуждены ждать открытия пункта пропуска под открытым небом. Как сообщает издание Baltnews, ситуация обострилась после того, как власти Эстонии сократили время работы пешеходного КПП «Нарва-1».

С 15 июня пункт пропуска закрывается в 19:00. Ранее пересечь границу можно было до 23:00. В первый день работы по новому графику многие не успели попасть в Россию и остались ждать своей очереди до следующего утра.

По данным издания, более сотни человек решили не покидать место, опасаясь его потерять. Некоторые организовали списки и дежурства. Один из людей рассказал, что группа из нескольких десятков человек договорилась следить за порядком в списке, поскольку ночью к границе прибывают новые туристы.

Люди жалуются и на отсутствие условий. Среди стоящих есть пожилые люди, семьи с маленькими детьми и те, кому тяжело долго находиться на жаре.

О возможных сложностях на переходе ранее предупреждала и Санкт-Петербургская таможня. Ведомство сообщало, что после сокращения режима работы с эстонской стороны время ожидания может увеличиться. Дополнительную нагрузку на КПП создал и традиционный рост пассажиропотока в период длинных июньских выходных и начала сезона отпусков.

Очереди на переходе Нарва – Ивангород наблюдаются уже несколько дней подряд. Судя по данным камер наблюдения, скопление людей сохранялось как в выходные, так и в начале новой недели.