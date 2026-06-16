Пассажирка отсудила у авиакомпании компенсацию за потерянный багаж

Жительница Нижнего Тагила добилась через суд выплаты от авиакомпании AZUR air после потери багажа на рейсе из Екатеринбурга в Анталью. По прибытии в Турцию туристка не получила свои чемоданы, так как они были отправлены по другому маршруту. Об этом пишет mstrok.ru.

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Несмотря на обращения, багаж удалось вернуть только спустя несколько дней после возвращения пассажирки в Екатеринбург. Женщина потребовала компенсировать расходы на покупку необходимых вещей, однако перевозчик отказался урегулировать вопрос добровольно.

После этого она при поддержке юристов отправила авиакомпании две официальные претензии, но ответа по существу не последовало. В итоге к делу подключился Роспотребнадзор и подал иск в суд.

Мировой судья встал на сторону пассажирки и обязал авиакомпанию выплатить 55,4 тыс. руб. В эту сумму вошли компенсация убытков, моральный вред, штраф за отказ урегулировать спор добровольно и судебные расходы.

Авиакомпания пыталась оспорить это решение и подала жалобу, но вышестоящий суд оставил все без изменений.