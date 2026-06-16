«Тупая шутка»: посол высмеял идею закрыть для россиян пляжи в Европе

Предложение Швеции и Финляндии о закрытии для россиян пляжей в Европе говорит об отсутствии идей для новых антироссийских санкций. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.

Он также отметил, что, по его мнению, подавляющее большинство россиян не планируют отдыхать на пляжах, о которых говорят Стокгольм и Хельсинки.

Кроме того, дипломат указал, что озвучившая инициативу глава МИД Финляндии Элина Валтонен забыла поинтересоваться у Греции, Испании и Италии, хотят ли они запрещать гражданам РФ посещать их пляжи.

«Тупая шутка. Шведам и финнам про пляжи можно только мечтать, потому что у них пляжей нет», - заключил Долгов.

Ранее депутаты Европарламента от немецкого блока ХДС/ХСС призвали запретить россиянам отдыхать в Шенгенской зоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».